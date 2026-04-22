miércoles 22 de abril de 2026
22 de abril de 2026 - 18:49

Mar del Plata: tercer motociclista muerto en lo que va de la semana

Un motociclista de 20 años murió tras chocar contra un camión mientras circulaba por la zona del Puerto de Mar del Plata.

Por Agencia DIB
Motociclista muerto en la zona del Puerto, en Mar del Plata.

Motociclista muerto en la zona del Puerto, en Mar del Plata.

Diario La Capital

Un motociclista de 20 años murió este miércoles por la tarde tras chocar contra un camión mientras circulaba por la zona del Puerto de Mar del Plata. Se trata del tercer hecho fatal registrado en menos de una semana.

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Según informaron fuentes oficiales al sitio 0223, el siniestro ocurrió en la intersección de avenida Vértiz y Bermejo. Por causas que aún se investigan, minutos antes de las 14.30 el joven, que conducía una Honda GLH, colisionó con un camión Mercedes Benz. El conductor del vehículo de mayor porte, de 27 años, fue notificado de la apertura de una causa por homicidio culposo.

La víctima, cuya identidad no fue difundida, falleció en el lugar. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se hizo presente y confirmó que no tenía signos vitales.

Accidentes fatales en Mar del Plata

De acuerdo con el mismo medio, es el tercer accidente fatal que involucra a motociclistas en cuatro días. El sábado por la noche, Eduardo Godoy murió tras ser atropellado por un joven de 17 años en la esquina de Diagonal Gascón y Génova, quien conducía sin licencia ni seguro, según fuentes oficiales. En tanto, el domingo por la mañana, otro siniestro entre un camión y una moto en Alvarado y Corrientes provocó la muerte de Mariano Ezequiel Frías, de 30 años.

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