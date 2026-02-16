Mar del Plata: incluirán en las escuelas contenidos sobre los intereses marítimos

La Base Naval de la Armada Argentina en Mar del Plata.

La Armada Argentina y la Municipalidad de General Pueyrredon firmaron, de cara al inicio del ciclo lectivo 2026, un convenio marco de cooperación para trabajar de manera conjunta en la promoción, el desarrollo y la difusión de los Intereses Marítimos argentinos. El acuerdo está dirigido a estudiantes y docentes de nivel primario y secundario, tanto de escuelas públicas como privadas de Mar del Plata y Batán.

Según informó el diario La Capital, el objetivo -explicaron desde la Armada- es fortalecer los saberes vinculados con el mar, los recursos naturales y el rol estratégico que cumplen los espacios marítimos y fluviales para el país. En ese marco, la fuerza brindará capacitaciones destinadas a docentes, educadores y facilitadores digitales a través de distintas modalidades. Además, participará junto al Municipio en seminarios, talleres y dispositivos de formación, y aportará contenidos y recursos didácticos que podrán utilizarse tanto en las aulas como en la plataforma educativa local.

El Municipio, por su parte, se compromete a promover la incorporación de esos materiales en las instituciones educativas municipales, así como a convocar y fomentar la participación de docentes, directivos y estudiantes en las distintas instancias de capacitación.

La iniciativa será impulsada por la Dirección General de Educación de la Armada, que busca generar “mayor conocimiento y conciencia”, especialmente entre los jóvenes, sobre los recursos y usos actuales y potenciales de los espacios marítimos y fluviales. Esto incluye su exploración, investigación, explotación responsable, protección y conservación.

Para compartir en redes







