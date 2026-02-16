martes 17 de febrero de 2026
16 de febrero de 2026 - 20:12

Mar del Plata: incluirán en las escuelas contenidos sobre los intereses marítimos

La Armada y la Municipalidad firmaron un convenio de cooperación para trabajar de manera conjunta en la promoción, el desarrollo y la difusión de los Intereses Marítimos argentinos.

Por Agencia DIB
La Base Naval de la Armada Argentina en Mar del Plata.

La Base Naval de la Armada Argentina en Mar del Plata.

La Armada Argentina y la Municipalidad de General Pueyrredon firmaron, de cara al inicio del ciclo lectivo 2026, un convenio marco de cooperación para trabajar de manera conjunta en la promoción, el desarrollo y la difusión de los Intereses Marítimos argentinos. El acuerdo está dirigido a estudiantes y docentes de nivel primario y secundario, tanto de escuelas públicas como privadas de Mar del Plata y Batán.

Más noticias
Uno de los vehículos involucrados en la tragedia sobre la ruta 88.

Ruta 88: un auto embistió a un carpincho y un hombre que se detuvo a ayudar murió atropellado
Mar del Plata es sinónimo de turismo tanto en este fin de semana largo como en todo el año.

Fin de semana de Carnaval: destinos con ocupación plena y mucho turismo en todo el país

Según informó el diario La Capital, el objetivo -explicaron desde la Armada- es fortalecer los saberes vinculados con el mar, los recursos naturales y el rol estratégico que cumplen los espacios marítimos y fluviales para el país. En ese marco, la fuerza brindará capacitaciones destinadas a docentes, educadores y facilitadores digitales a través de distintas modalidades. Además, participará junto al Municipio en seminarios, talleres y dispositivos de formación, y aportará contenidos y recursos didácticos que podrán utilizarse tanto en las aulas como en la plataforma educativa local.

El Municipio, por su parte, se compromete a promover la incorporación de esos materiales en las instituciones educativas municipales, así como a convocar y fomentar la participación de docentes, directivos y estudiantes en las distintas instancias de capacitación.

La iniciativa será impulsada por la Dirección General de Educación de la Armada, que busca generar “mayor conocimiento y conciencia”, especialmente entre los jóvenes, sobre los recursos y usos actuales y potenciales de los espacios marítimos y fluviales. Esto incluye su exploración, investigación, explotación responsable, protección y conservación.

Temas
Ver más

Ruta 88: un auto embistió a un carpincho y un hombre que se detuvo a ayudar murió atropellado

Fin de semana de Carnaval: destinos con ocupación plena y mucho turismo en todo el país

Un joven que viabaja a Mar del Plata murió al chocar de frente en la Autovía 2

Mar del Plata: el Parador Ariston, más cerca de ingresar al régimen de preservación patrimonial local

Mar del Plata: un hombre salió a la calle de madrugada y, sin razón, disparó varios tiros al aire

Medusas en Mar del Plata: el mar más caliente trajo aguavivas... y sus picaduras

Bastián Jerez fue operado por octava vez, esta vez en el Hospital Italiano de San Justo

Bastián Jerez ya fue trasladado al Hospital Italiano de San Justo

Trasladan a Bastián Jerez de Mar del Plata al AMBA

Ley de financiamiento: las universidades nacionales reclaman la "inmediata convocatoria a paritarias"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las universidades nacionales exigen al Gobierno la convocatoria a paritarias.

Ley de financiamiento: las universidades nacionales reclaman la "inmediata convocatoria a paritarias"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La Base Naval de la Armada Argentina en Mar del Plata.

Mar del Plata: incluirán en las escuelas contenidos sobre los intereses marítimos