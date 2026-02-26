El Gobierno bonaerense expresó su rechazo al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares

Para la Provincia, el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares es un “retroceso”.

En una reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), la Provincia de Buenos Aires expresó formalmente su rechazo al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares , que consideró que implica un “retroceso” en materia de protección ambiental.

Tensión en el Congreso por la discusión de la Ley de Glaciares: activistas detenidos y periodistas agredidos

En representación del distrito, la subsecretaria de Política Ambiental bonaerense, Tamara Basteiro , advirtió que “en términos jurídicos, este proyecto de ley es incompatible con el principio de no regresividad ambiental que está manifiesto en el Acuerdo de Escazú ”, tratado internacional que Argentina suscribe. Según sostuvo, también “vulnera el espíritu del artículo 41 de la Constitución Nacional” .

Basteiro remarcó además que el debate se produce “en un escenario internacional de crisis climática , donde organismos como la ONU vienen alertando sobre el ritmo alarmante de retroceso de los glaciares”.

Por su parte, la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Villar , reafirmó que “la protección de los glaciares constituye una política estratégica para la preservación de los bienes comunes naturales y el acceso al agua ” y subrayó que cualquier modificación normativa “debe garantizar estándares ambientales más altos y no retroceder en los ya alcanzados”.

“Argentina tiene la segunda reserva de agua dulce más grande de Latinoamérica. No podemos permitir esta flexibilización ambiental para que empresas extranjeras la destruyan”, enfatizó la funcionaria.

“Falta de consenso”

En un comunicado de la Provincia, se remarcó que “entre votos negativos, abstenciones y ausencias, el Gobierno Nacional no logró el apoyo del COFEMA para avanzar con la iniciativa, evidenciando la falta de consenso federal en torno a una reforma que debilita herramientas clave de protección ambiental”.

Y se destacó que “la Provincia de Buenos Aires fue la que impulsó mayoritariamente la postura en contra de la modificatoria y junto a otras provincias motorizaron la invitación a organizaciones ambientales y técnicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) a la discusión”.

Fuente: Agencia DIB