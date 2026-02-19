Tembló Mar del Plata: un sismo de 4,9 puntos sorprendió a vecinos y turistas

Susto y asombro en Mar del Plata y la región por un sismo.

Un sismo de 4,9 puntos en la escala de Richter sorprendió este jueves , minutos después de las 8, a vecinos y turistas de la ciudad de Mar del Plata y alrededores . El epicentro estuvo ubicado frente a la costa , entre Miramar y Chapadmalal , mar adentro. Especialistas señalaron que si bien habrá más oleaje, no hay posibilidad alguna de tsunami en las costas de la región .

Según cuenta La Capital , se trató de un movimiento sísmico perceptible en buena parte de “La Feliz” y también en localidades cercanas, como Miramar. Vecinos de distintos barrios sintieron un fuerte temblor y, en cuestión de minutos, las redes sociales y los teléfonos celulares se llenaron de mensajes de marplatenses y turistas que, con sorpresa y preocupación, intentaban confirmar qué fue lo que había sucedido.

Lectores del portal 0223 comentaron que "fueron unos pocos segundos pero tembló todo" y "nos saltó el alerta en los celulares". "Tembló la cama y toda la habitación, nadie lo asoció con un sismo", contó sorprendido otra persona.

En medio de la jornada de paro general, algunos espacios laborales decidieron evacuar preventivamente luego de sentir el temblor , sobre todo en edificios de varios pisos.

La escena generó incertidumbre durante varios minutos. Hasta pasadas las 10, no se habían difundido reportes oficiales por parte de Defensa Civil ni de Bomberos.

Especialistas descartan que el fenómeno haya tenido vinculación con la exploración offshore y, además, negaron que exista riesgo de un tsunami en la zona. De todos modos, sí es posible que haya un mayor oleaje.

Cifras en mano

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró un sismo con una magnitud de 4,9 y lo calificó como de intensidad “débil”. Según el informe, el fenómeno tuvo epicentro a unos 151 kilómetros al sur de Mar del Plata y 160 kilómetros al sudeste de Necochea, en el Atlántico Sur.

Mientras que el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) dio más detalles: el sismo ocurrió a las 08.15 horas, a una profundidad de 9 kilómetros.

