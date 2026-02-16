lunes 16 de febrero de 2026
Ruta 88: un auto embistió a un carpincho y un hombre que se detuvo a ayudar murió atropellado

El hecho ocurrió el fin de semana a la altura del kilómetro 65 de la ruta 88, en Mechongué. La víctima es un hombre de 38 años.

Por Agencia DIB
Una tragedia se produjo este fin de semana sobre la Ruta 88, en la zona de la localidad bonaerense de Mechongué: un hombre de 38 años perdió la vida cuando quiso brindar asistencia en un accidente ocasionado por el cruce de un carpincho.

El hecho ocurrió el sábado a la altura del kilómetro 65 de la ruta que une Mar del Plata con Quequén, en la zona de Bellamar. De acuerdo con el diario La Capital, todo comenzó cuando un Fiat Palio que se desplazaba por la ruta no logró esquivar al animal que se encontraba sobre el asfalto. El impacto provocó que el vehículo quedara detenido.

A raíz de ese primer choque, un segundo automóvil, un Fiat Uno, intentó esquivar el accidente y se desvió de su trayectoria. En esa maniobra, colisionó contra un hombre que se había acercado al sector tras advertir lo ocurrido, con la intención de prestar ayuda.

La víctima fatal es un hombre de 38 años, oriundo de Mechongué.

