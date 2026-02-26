Hace 25 años, un tal Lionel Messi daba su primer gran reportaje como promesa de Newell's

El primer ping pong de Messi en La Capital de Rosario.

La Capital de Mar del Plata

Messi, cuando Newell's fue subcampeón del Mundialito de Aldosivi, en Mar del Plata. Fue en 1999 y Lionel no pudo jugar porque se había quebrado la muñeca izquierda. En la foto se aprecia el yeso.

Uno de los últimos equipos que integró Messi en Newell's.

Faltaban pocos meses para que viajara con su familia a Barcelona . Y si bien era un chico tímido, muy tímido, hace un cuarto de siglo Lionel Messi se animó a una entrevista distinta con el diario La Capital de su ciudad, Rosario .

El chico venía de un año intenso: además de muchos títulos en Argentina y países limítrofes, se había perdido el Mundialito de Aldosivi 1999 porque en una caída sufrió la quebradura de su muñeca . En ese torneo su Newell's llegó a la final, que perdió contra Vélez, cuya figura era Mauro Zárate. River, que quedó eliminado mucho antes, sobresalió por su goleador, Gonzalo “Pipita” Higuaín.

En ese año 2000, más precisamente en agosto, Lionel se había probado en River y al no concretarse su ingreso al club, apareció la oferta de Barcelona y el 17 de diciembre los Messi viajaron para España.

Dos semana antes, La Capital de Rosario publicaba en un divertido ping pong de preguntas y respuestas con el actual capitán de la Selección argentina, quien a los 13 años tenía como meta llegar a Primera, escuchaba cumbia, veía series de Pol-ka y que la chica que le gustaba era Nicole Neumann

Palabra de Messi

repo messi 2000 rs El primer ping pong de Messi en La Capital de Rosario.

Un ídolo: Dos, mi papá Jorge y mi padrino Claudio.

Un técnico: Todos los que tuve, porque de todos aprendí varias cosas (Gabriel, Morales, Domínguez, Vecchio y Coria).

Un preparador físico: Pablo Sánchez.

Un jugador: Dos, mi hermano y mi primo.

Un equipo: Newell’s.

Un hobbie. Escuchar música.

Un tipo de música: Cuarteto y cumbia.

Un programa de TV: “Primicias” (serie con Arturo Puig y Araceli González, que contaba la vida en la redacción de un diario).

Una revista: Pasión Rojinegra.

Un libro: La Biblia.

Una película: “Cuidado, bebé suelto” (comedia de Estados Unidos)

Otro deporte: Handball.

Una modelo: Nicole Neumann.

Una comida: Pollo con salsa.

Una materia: Lengua.

Un estudio: Profesor de educación física.

Un objetivo: Terminar la secundaria.

Una meta: Llegar a Primera.

Una alegría: Cuando salimos campeones con la 10ma.

Una tristeza: El fallecimiento de mi abuela.

Una ilusión: Jugar en la Primera de Newell’s.

Un recuerdo: Cuando mi abuela me llevó por primera vez a jugar al fútbol.

Un sueño: Jugar en la Selección.

Una anécdota: Cuando viajamos a Perú y salimos campeones.

Humildad: Es lo que un ser humano no debe perder nunca.

Las selecciones juveniles: Me gustaría poder integrarlas.

Expectativas para este año: Poder salir campeón de nuevo.

La familia: Mi papá Jorge, mi mamá Celia y mis hermanos Rodrigo, Natalia y Marisol.

Los amigos: Gracias a Dios tengo muchos y buenos, nombrarlos sería olvidarme de alguno.

¿Qué representa Newells en tu vida?: Todo, lo máximo.

