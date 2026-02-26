Provincia habiltó y reglamentó el uso de drones para aplicar agroquímicos

Drones que aplican aqgroquímicos, una imágen que se ve cada vez más en los campos.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires modernizó las regulaciones vinculadas a la aplicación de agroquímicos en los campos bonaerenses u na serie de cambios regulatorios cuya novedad más saliente es la creación de una categoría para pilotos de drones y el curso correspondiente para darles el carnet habilitante a quienes usen esta metodología.

“No se trata de reemplazar ni de ir en contra de nada, sino de sumar alternativas productivas, de producir mejor y con más herramientas”, dijo ayer Javier Rodríguez.

El anuncio se realizó en EnBio 2026, un evento nacional sobre producción de cultivos extensivos con biológicos y estrategias sustentables que se hace en Junín, un distrito centrado en la pro.

La novedad quedó en la Resolución 48/26 de la cartera agropecuaria. En esa norma se incorporó a los operarios de aplicación de agroquímicos con Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) al listado de categorías. Además, se aprobó el Carnet de Aplicador de Agroquímicos correspondiente y los contenidos temáticos de los cursos necesarios para obtener dicha licencia.

“La difusión de nuevas tecnologías requiere de evaluación, validación y acompañamiento. Y ahí también está el sector público”, marcó ayer el ministro Rodríguez. Su cartera será la encargada de habilitar los cursos específicos para pilotos de drones destinados a la aplicación de agroquímicos que, de acuerdo con la documentación oficial, serán de al menos 100 horas. Fuente: Agencia DIB.

Para compartir en redes









Temas drones