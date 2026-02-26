jueves 26 de febrero de 2026
26 de febrero de 2026 - 16:14

Provincia habiltó y reglamentó el uso de drones para aplicar agroquímicos

Se formalizó el régimen para pilotar esos aparatos en las tareas agrarias. Se anunció en un evento en Juní.n.

Por Agencia DIB
Drones que aplican aqgroquímicos, una imágen que se ve cada vez más en los campos.&nbsp;

El gobierno de la provincia de Buenos Aires modernizó las regulaciones vinculadas a la aplicación de agroquímicos en los campos bonaerenses u na serie de cambios regulatorios cuya novedad más saliente es la creación de una categoría para pilotos de drones y el curso correspondiente para darles el carnet habilitante a quienes usen esta metodología.

Un canal llevaría desechos cloacales desde Villa Gesell a General Madariaga.

Madariaga afirma que Villa Gesell contamina su territorio con derrames cloacales
El INTA ve en la siembra aérea con drones una alternativa rápida y sustentable.

Con drones, INTA Chascomús realizó un ensayo de siembra aérea

No se trata de reemplazar ni de ir en contra de nada, sino de sumar alternativas productivas, de producir mejor y con más herramientas”, dijo ayer Javier Rodríguez.

El anuncio se realizó en EnBio 2026, un evento nacional sobre producción de cultivos extensivos con biológicos y estrategias sustentables que se hace en Junín, un distrito centrado en la pro.

La novedad quedó en la Resolución 48/26 de la cartera agropecuaria. En esa norma se incorporó a los operarios de aplicación de agroquímicos con Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) al listado de categorías. Además, se aprobó el Carnet de Aplicador de Agroquímicos correspondiente y los contenidos temáticos de los cursos necesarios para obtener dicha licencia.

“La difusión de nuevas tecnologías requiere de evaluación, validación y acompañamiento. Y ahí también está el sector público”, marcó ayer el ministro Rodríguez. Su cartera será la encargada de habilitar los cursos específicos para pilotos de drones destinados a la aplicación de agroquímicos que, de acuerdo con la documentación oficial, serán de al menos 100 horas.

Fuente: Agencia DIB.

Febrero, mes de recategorización del Monotributo.

Recategorización del Monotributo: ¿a quiénes alcanza y cómo se puede apelar?

