Miramar: vecinos vuelven a reclamar el regreso del tren que los une con Mar del Plata

Con una mateada en la estación de trenes de Miramar , vecinos y referentes locales retomaron días atrás el reclamo por la vuelta del servicio ferroviario entre Mar del Plata y esa ciudad balnearia. Aseguran que el ramal es viable, que las vías están en condiciones recuperables y que solo falta decisión política para avanzar.

La última vez que funcionó el servicio fue en el verano de 2013, aunque en aquella oportunidad lo hizo solamente dos veces en enero. Luego de Mar del Plata -desde Constitución-, observaba paradas en Chapadmalal, Otamendi y Miramar.

Según informa en su web LU9 Radio Mar del Plata , este nuevo encuentro fue encabezado por Gustavo Jones , uno de los impulsores históricos de la iniciativa, quien confirmó que continuarán con actividades y que en marzo realizarán una jornada de limpieza en el predio de la estación, actualmente "bastante abandonada".

Durante la reunión los vecinos dialogaron sobre "cómo está la situación actual del ferrocarril", además de abordar problemáticas vinculadas con ocupaciones de viviendas en la salida de Mar del Plata y otras intervenciones en la traza. Según detalló Jones, la estación de Miramar presenta un importante deterioro. Por eso acordaron organizar en marzo una jornada comunitaria para "hacer limpieza y cortar el pasto", como gesto simbólico y también para visibilizar el reclamo por la reactivación del servicio.

Tren de Mar del Plata a Miramar

De acuerdo con LU9, uno de los puntos centrales del pedido es el estado de las vías. En ese sentido, Jones indicó que hubo al menos dos relevamientos recientes: "Uno lo hizo Trenes Argentinos en 2020 o 2021 y determinó que estaba en buenas condiciones", señaló. Explicó que la traza se encuentra cubierta por maleza y que sería necesario limpiar con maquinaria y reemplazar algunos durmientes dañados, pero "no es un trabajo muy grande ni hay que gastar mucho".

Sin embargo, reconoció que existe un punto crítico en la zona de la avenida 39 y Tetamanti, donde hay construcciones sobre el terraplén y sobre las propias vías. Allí el avance de viviendas genera un "cuello de botella" que requeriría una intervención más compleja. Sobre este punto, Jones sostuvo que hay antecedentes recientes en distintos puntos del país en los que se logró reubicar a familias y recuperar la traza ferroviaria.

Consultado sobre el acompañamiento institucional, Jones aclaró: "No han dicho nada, como que no existiera el reclamo", expresó en referencia a los municipios de General Pueyrredon y General Alvarado. También reconoció que el actual contexto nacional no es favorable a nuevas inversiones ferroviarias. Aunque planteó como alternativa la conformación de una empresa provincial de ferrocarriles, similar a la experiencia de Mendoza, donde el sistema se financia con créditos internacionales a largo plazo.

Fuente: Agencia DIB