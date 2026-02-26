jueves 26 de febrero de 2026
26 de febrero de 2026 - 15:50

Una decisión inusual: un intendente bonaerense se jubila cuando aún le quedan dos años de mandato

Se trata de Arnaldo "Lalo" Arispe, de Lezama. Había asumido en 2015 y fue el segundo intendente de la ciudad, que se automizó de Chascomús en 2009.

Por Agencia DIB
El intendente Arnaldo Arispe.&nbsp;

El intendente Arnaldo Arispe. 

Arnaldo “Lalo” Arispe, el intendente de Lezama, una ciudad bonaerense pegada a Chascomús, sobre la Autovía 2, tomó una decisión inusual: dejará el cargo para el que había sido reelecto en 2023, cuando todavía le quedan casi dos años de mandato, para jubilarse.

Más noticias
Para la Provincia, el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares es un “retroceso”.

Glaciares: el Gobierno bonaerense expresó su rechazo al proyecto de modificación de la ley
Los activistas de Greenpeace fueron detenidos por averiguación de delito.

Tensión en el Congreso por la discusión de la Ley de Glaciares: activistas detenidos y periodistas agredidos

Arispe había anunciado su determinación a fines del año pasado, pero no le había puesto fecha. Pero ahora, poco antes de que terminen sus vacaciones, formalizó el pedido de autorización para dejar el cargo y jubilarse ante el Concejo Deliberante, que deberá realizar una sesión especial para darle el trámite correspondiente.

Según consta en esa documentación, el intendente dejará de serlo a partir del lunes próximo y será reemplazado por la actual presidenta de HCD, Myriam Mongaym una dirigente de su círculo político que encabezó la lista de concejales del oficialismo en las últimas elecciones.

Arispe es un radical que asumió por primera vez en la comuna en 2015 -iba por su tercer mandatop, año en el que se transformó en el segundo intendente de Lezama, ciudad que se autonomizó de Chascomús en 2009, tras una larga pelea política.

Ahora, pasará a cobrar una jubilación de agente municipal, ya que no existe un régimen especial para los intendentes. El cálculo de sus haberes se calculo en base al promedio salarial de sus tres mejores años de sueldos o de cinco alternados.

Fuente: Agencia DIB.

Temas
Ver más

Glaciares: el Gobierno bonaerense expresó su rechazo al proyecto de modificación de la ley

Tensión en el Congreso por la discusión de la Ley de Glaciares: activistas detenidos y periodistas agredidos

Milei volvió a cargar contra Rocca (Techint), Madanes Quintanilla (Fate y Aluar) y Méndez (Neumen)

Kicillofistas y camporistas pujan hasta último momento por el esquema de poder en el Senado

Bianco dijo que en el PJ "hay un problema de conducción" y lo cruzó duro la cristinista Teresa García

"Cuadernos": la fiscalía responde planteos presentados por las defensas de 68 imputados

Delegados de FATE le pidieron ayuda a Kicillof para revertir el cierre de la fábrica

Tasas municipales: la Justicia declaró inconstitucional la resolución de Caputo

Los empresarios ante los cierres de fábricas: entre el lamento, el mea culpa y el apoyo a Milei

Axel Kicillof confirmó la presencia de la Provincia en Expoagro 2026

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los activistas de Greenpeace fueron detenidos por averiguación de delito.

Tensión en el Congreso por la discusión de la Ley de Glaciares: activistas detenidos y periodistas agredidos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El Parador Ariston es un ícono del Movimiento Moderno en Argentina.

Mar del Plata: se vendió el Parador Ariston y comenzará su restauración