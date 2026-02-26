Una decisión inusual: un intendente bonaerense se jubila cuando aún le quedan dos años de mandato

El intendente Arnaldo Arispe.

Arnaldo “Lalo” Arispe, el intendente de Lezama, una ciudad bonaerense pegada a Chascomús, sobre la Autovía 2, tomó una decisión inusual: dejará el cargo para el que había sido reelecto en 2023, cuando todavía le quedan casi dos años de mandato, para jubilarse.

Arispe había anunciado su determinación a fines del año pasado, pero no le había puesto fecha. Pero ahora, poco antes de que terminen sus vacaciones, formalizó el pedido de autorización para dejar el cargo y jubilarse ante el Concejo Deliberante, que deberá realizar una sesión especial para darle el trámite correspondiente.

Según consta en esa documentación, el intendente dejará de serlo a partir del lunes próximo y será reemplazado por la actual presidenta de HCD, Myriam Mongaym una dirigente de su círculo político que encabezó la lista de concejales del oficialismo en las últimas elecciones.

Arispe es un radical que asumió por primera vez en la comuna en 2015 -iba por su tercer mandatop, año en el que se transformó en el segundo intendente de Lezama, ciudad que se autonomizó de Chascomús en 2009, tras una larga pelea política.

Ahora, pasará a cobrar una jubilación de agente municipal, ya que no existe un régimen especial para los intendentes. El cálculo de sus haberes se calculo en base al promedio salarial de sus tres mejores años de sueldos o de cinco alternados. Fuente: Agencia DIB.

Para compartir en redes









Temas Intendente

Lezama

Chascomús