Mar del Plata: el Parador Ariston, más cerca de ingresar al régimen de preservación patrimonial local

El emblemático Parador Ariston de Mar del Plata, tras haber sido declarado Monumento Histórico Nacional en 2019, avanza en lograr una merecida protección efectiva desde el ámbito local, que busca su puesta en valor.

El concejal del Frente Renovador, Juan Manuel Cheppi, presentó un proyecto para incorporar el Parador Ariston al régimen de preservación patrimonial local y aseguró que "su recuperación debe convertirse en el emblema del desarrollo del sur de la ciudad".

“El Ariston es una joya arquitectónica del sur de Mar del Plata y hoy está abandonado. Su recuperación no es nostalgia: es una decisión política para proteger nuestra identidad urbana”, afirmó Cheppi.

El edificio, diseñado en 1947 por el arquitecto húngaro Marcel Breuer, junto a Carlos Coire y Eduardo Catalano, es una obra emblemática del Movimiento Moderno , reconocida internacionalmente por su planta en forma de trébol, su sistema estructural innovador y su integración con el paisaje costero. Sin embargo, pese a su valor histórico y arquitectónico, aún no fue incorporado al régimen de protección municipal.

El proyecto presentado por Cheppi propone declarar de interés patrimonial el inmueble e incorporarlo al Anexo I de la Ordenanza 10.075, fortaleciendo su tutela jurídica y habilitando acciones concretas de preservación.

“Mar del Plata fue capaz de producir arquitectura de nivel mundial. Recuperar el Ariston es recuperar autoestima como ciudad. Es demostrar que podemos crecer sin perder identidad”, sostuvo el concejal.

Cheppi vinculó la iniciativa con el fuerte crecimiento que registró la zona sur en los últimos años. “El desarrollo del sur fue impulsado principalmente por la inversión privada, por empresarios y emprendedores que apostaron por esa zona. Esa confianza merece reglas claras y planificación. El Municipio no puede limitarse a habilitar; tiene que ordenar, preservar y garantizar coherencia urbana”, señaló.

Emblema de la arquitectura moderna

El Parador Ariston está ubicado en el barrio La Serena, sobre la ruta Provincial 11, que une las ciudades de Mar del Plata y Miramar. El edificio, de planta elevada con formas curvas, originalmente diseñado con el propósito de ser un lugar de entretenimiento y reunión social.

Marcel Breuer fue alumno de la pionera escuela de diseño moderno, la Bauhaus, dirigida por Walter Gropius y fundada en Alemania al final de la Primera Guerra Mundial. En 1947, al arribar al país convocado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) para dictar un curso de ocho semanas en la Facultad de Arquitectura, recibió la propuesta de llevar adelante la obra del parador ubicado en el sur de Mar del Plata, financiado por la propia universidad. Catalano y Coire, en tanto, habían sido asistente de su seminario.

El volumen de hormigón armado del edificio Ariston, se sustenta por cuatro pilares que expresan fielmente el ideal del modernismo. Esta construcción fue terminada en sólo 60 días, posee una estructura de losas de doble armadura, y para aligerar cargas, se utilizaron losetas de lava volcánica, material poco conocido en la época y el lugar. Gracias a su forma y grandes ventanas, alcanzaba desde el interior un contacto visual integrado y permanente con el paisaje de alrededor, conocido por sus dunas y mar.

El Ariston, única construcción de Breuer en Latinoamérica, tuvo su esplendor en los años '50 cuando funcionó como confitería y restaurante. Durante los años '70 funcionaron allí distintas confiterías y en los '80 fue el turno del café bar Bruma y Arena. Albergó también la Discoteca Maryana y al inicio de los años '90 funcionó en un anexo al edificio la Parrilla Perico. Estos usos modificaron la estructura original y degradaron su diseño.

Definitivamente abandonado desde 1993, el Parador fue declarado Monumento Histórico Nacional el 20 de diciembre de 2019.

Ubicación

Provincia: Buenos Aires.

Ciudad: Mar del Plata.

Dirección: Barrio La Serena.

Declaratoria: Ley N° 27.538.

Categoría: Monumento Histórico Nacional.

Fuente: Agencia DIB