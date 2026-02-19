El paro en las ciudades bonaerenses: distintos niveles de acatamiento y concentraciones en las calles

El paro nacional convocado por los gremios en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno tuvo su eco en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires , con dispar acatamiento y concentraciones, según dieron cuenta distintos medios locales relevados por la Agencia DIB .

Por ejemplo, en Mar del Plata , organizaciones sociales y gremiales se movilizaron este jueves por la tarde rumbo al Monumento al General San Martín, sobre la avenida Pedro Luro. De acuerdo con el sitio 0223 , una numerosa cantidad de sindicatos locales adhirieron al paro. Sin colectivos, bancos y un gran acatamiento de comercios gastronómicos, miles de personas se reunieron en la Plaza Rocha, ubicaba en la avenida Luro y 14 de Julio, para emprender la masiva movilización hacia el Monumento al General San Martín.

En Necochea , de acuerdo con Ecos Diarios , “fuerte movilización sindical”, con una nutrida participación de sindicatos y organizaciones gremiales. Referentes de la CGT , la CTA y sindicatos locales coincidieron en marcar el descontento de la clase trabajadora y advirtieron sobre un escenario de mayor precarización.

En Junín , consultados los gremios más numerosos y de mayor influencia, el comercio tuvo alto acatamiento durante la mañana y cerca del mediodía se fue normalizando lentamente la actividad. Donde menos se sintió el paro de la CGT, según el diario La Verdad , fue en los comercios a la calle de casi todos los rubros, que en un buen porcentaje abrieron las persianas y funcionaron con total normalidad.

En Luján, dice El Civismo, la medida de fuerza tuvo impacto. Durante varias horas de la mañana hubo una protesta y concentración organizada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), con corte parcial de la vieja ruta 7, a la altura del puente de Control. Se plegaron municipales y la Universidad.

Paro Lujan Corte parcial de la vieja ruta 7 en Luján. El Civismo

En tanto, la medida de fuerza tuvo en Cañuelas una repercusión acotada y sin alteraciones significativas en la vida cotidiana. Según El Ciudadano, la actividad comercial en el centro se desarrolló sin mayores sobresaltos: los negocios abrieron sus puertas y la circulación de vecinos fue incluso más visible en algunas franjas horarias, en parte por la ausencia de transporte ferroviario. En estaciones de servicio se registró mayor movimiento, con un incremento en la carga de combustible ante la necesidad de utilizar vehículos particulares.

En 9 de Julio, como en el interior, el acatamiento fue dispar y en algunos sectores se contó con la adhesión y en otros la actividad fue normal. Según da cuenta el diario El 9 de Julio, Banco Nación abrió sus puertas, y no así Banco Provincia. Por supuesto, no hubo servicio de transporte de larga distancia, ni de recolección de residuos.

El paro se hizo sentir en Bahía Blanca, con fuerte impacto en el transporte público, bancos y servicios municipales, mientras distintos gremios confirmaron un alto nivel de adhesión y organizaciones sociales realizaron una movilización en el centro de la ciudad, según La Brújula 24.

En Pergamino, escenario heterogéneo, con distintos niveles de adhesión según el sector. Mientras algunos servicios estuvieron prácticamente paralizados, otros funcionaron con normalidad, configurando una jornada marcada por contrastes, consignó el diario La Opinión.

Paro Benito Juárez En Benito Juárez, también rechazo a la reforma laboral. El Fénix

Por último, durante la mañana se llevó a cabo una manifestación en Benito Juárez, según El Fénix. De la protesta participaron gremios docentes, trabajadores y representantes del Gobierno municipal, quienes expresan su desacuerdo con la nueva normativa.

Fuente: Agencia DIB