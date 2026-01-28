miércoles 28 de enero de 2026
28 de enero de 2026 - 13:17

Mar del Plata se prepara para la 31ª edición de la Maratón de Mozos y Camareras

El clásico evento es organizado por UTHGRA. Se correrá este sábado 31, entre el Torreón del Monje y el Hotel Hermitage.

Por Agencia DIB
Se viene la 31ª Maratón de Mozos y Camareras.

Se viene la 31ª Maratón de Mozos y Camareras.

La ciudad de Mar del Plata volverá a ser escenario de un evento clásico de cada temporada de verano: la 31ª edición de la Maratón de Mozos y Camareras organizada por UTHGRA. Será este sábado 31 y el recorrido unirá el Torreón del Monje y el Hotel Hermitage.

Más noticias
mar del plata: cumple arresto domiciliario, golpeo a su pareja y le secuestraron una escopeta

Mar del Plata: cumple arresto domiciliario, golpeó a su pareja y le secuestraron una escopeta
Milei encabezó el acto de la Derecha Fest en Mar del Plata.

Milei en modo "superstar": cantó con Fátima Florez y fue la figura del Derecha Fest en Mar del Plata

Según La Capital, la competencia comenzará a las 17 y se disputará en dos categorías, damas y caballeros, con la participación de trabajadores de distintas edades vinculados a la actividad gastronómica y hotelera.

Música, shows y la Guardia Nacional del Mar

Desde las 15, el sector de largada será sede de una agenda de actividades abiertas al público, que incluirá música en vivo, shows artísticos y la participación de la Guardia Nacional del Mar.

La conducción estará a cargo de los actores Roberto Peña y Matías Alé, junto a otros artistas que realizan temporada en la ciudad, entre ellos El Mago sin Dientes.

Premios e inscripciones

La organización informó que se entregarán premios de $ 1.200.000 para el primer puesto, $ 800.000 para el segundo y $ 500.000 para el tercero en cada categoría. Además, se sortearán tres motos 0 kilómetro y estadías para dos personas en Bariloche.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse en la sede de UTHGRA Mar del Plata, ubicada en San Luis 2548, o por teléfono al 223 348-5351. El único requisito para participar es el de siempre: presentarse con bandeja.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Mar del Plata: cumple arresto domiciliario, golpeó a su pareja y le secuestraron una escopeta

Milei en modo "superstar": cantó con Fátima Florez y fue la figura del Derecha Fest en Mar del Plata

Influencers ultraconservadores, amarillos y karinistas: la interna libertaria tras el paso de Milei por Mardel

Mar del Plata: un voraz incendio destruyó un taller mecánico y una ferretería y obligó a evacuar viviendas

Milei en Mar del Plata: "Vamos a tener leyes de países razonables"

Los lobos marinos de Quequén: vinieron tras unas lanchas y hoy son un atractivo turístico

Mar del Plata: murió uno de los heridos que fue arrollado por un tren en la Ruta 2

Fátima Flórez confirmó que Javier Milei la irá a ver al teatro y que va a cantar un tema

Mar del Plata: un tren arrolló a un auto en la Ruta 2 y dejó tres personas heridas

Milei inicia en Mar del Plata su "Tour de la Gratitud" y activa la campaña rumbo a 2027

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El VW Vento que chocó contra la moto en la Ruta 8.

Colón: chocaron de frente un auto y una moto y murieron una niña de 9 años y su madre

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los jóvenes corriendo picadas y realizando maniobras peligrosas en una calle de Bolívar. 

Bolívar: tres detenidos por correr picadas y realizar maniobras imprudentes