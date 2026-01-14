miércoles 14 de enero de 2026
14 de enero de 2026 - 19:32

Mar del Plata: robó un auto estacionado que estaba en marcha con una beba de tres meses en su interior

El acto delictivo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona. El padre de la niña hizo la denuncia rápidamente y se montó un operativo para hallar el vehículo.

Por Agencia DIB
El momento en el que el delincuente procede a robarse el coche que había quedado estacionado en marcha. (Imagen de cámara de seguridad)&nbsp;

Un ladrón robó un coche que estaba estacionado pero en marcha y con las llaves puestas en una esquina de Mar del Plata, y el episodio quedó captado en las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar. Lo peor del caso es que el delincuente no se dio cuenta de que el interior del vehículo había una beba de tres meses.

El dueño del coche, al salir de un comercio y darse cuenta de lo que había ocurrido, avisó con desesperación a la Policía. Tras la alerta, fuerzas de seguridad montaron un operativo y lograron hallar el auto con la niña sana y salva.

En tanto, se cree que el delincuente, al percatarse de que había un bebé, abandonó el auto y se dio a la fuga, en inmediaciones de las calles Tierra del Fuego y Rodríguez Peña, en el barrio Centenario, a más de 3 kilómetros de distancia de Olazábal y Belgrano, donde cometió el robo. Tras consultar las cámaras de seguridad de la zona se pudo ver con claridad el accionar del delincuente, que se llevó el auto sigilosamente.

En el episodio actuaron agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA), quienes quedaron al cuidado de la menor hasta la llegada de su progenitor. La víctima del robo es un hombre de 39 años, que había bajado del coche para hacer una compra rápida.

En el marco de la investigación, personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) se encuentra abocado al relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, además de la recolección de testimonios que permitan identificar al responsable y establecer el recorrido que realizó tras el robo.

Fuente: Agencia DIB

