Necochea: madre denuncia que su hija fue violada durante una reunión de jóvenes

Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera de Necochea realizó un allanamiento en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal.
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El hecho habría ocurrido durante una reunión de jóvenes realizada en una vivienda de Necochea, aprovechando la ausencia de adultos en el lugar.
Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera de Necochea realizó un allanamiento en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal.
Según informó Ecos Diarios, la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la madre de una adolescente de 16 años, quien indicó que el hecho habría tenido lugar durante una reunión de jóvenes en una vivienda de esa ciudad, en ausencia de adultos. A partir de tareas investigativas, el relevamiento de cámaras de seguridad y la recolección de pruebas, el Juzgado de Garantías del Joven N° 1 otorgó la orden de allanamiento, que finalmente se llevó a cabo.
Durante el procedimiento, siempre de acuerdo con Ecos Diarios, los efectivos secuestraron un cigarrillo electrónico tipo vaper y un teléfono celular iPhone 8 Plus, que quedaron a disposición de la Justicia para la realización de las pericias correspondientes.
La causa continúa en etapa investigativa, con la intervención de la UFI Joven N° 4 de Necochea.
Fuente: Agencia DIB