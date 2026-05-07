Necochea: madre denuncia que su hija fue violada durante una reunión de jóvenes

Según informó Ecos Diarios, la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la madre de una adolescente de 16 años, quien indicó que el hecho habría tenido lugar durante una reunión de jóvenes en una vivienda de esa ciudad, en ausencia de adultos. A partir de tareas investigativas, el relevamiento de cámaras de seguridad y la recolección de pruebas, el Juzgado de Garantías del Joven N° 1 otorgó la orden de allanamiento, que finalmente se llevó a cabo.