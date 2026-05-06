Jurado popular halló culpables de homicidio a cuatro miembros de una familia: dos recibirán perpetua

Un jurado popular decidió, por unanimidad, que los cuatro integrantes de una familia acusada de matar a Walter Bravo en la zona de Parque Camet, en Mar del Plata, son culpables y participaron del crimen. Si bien descartaron la alevosía solicitada, dos de los cuatro autores recibirán una pena de prisión perpetua por la calificación del hecho.

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Los hermanos Héctor Ismael “El Paisa” Rivera y Pedro Damián Rivera fueron hallados coautores de homicidio doblemente agravado por concurso premeditado de dos o más personas y uso de arma de fuego, que prevé una pena de prisión perpetua, por cometer el crimen de Walter Bravo, de 39 años, en 2024.

Asimismo, sus padres, Pedro Ismael Rivera y Mónica Graciela Bazán , fueron hallados partícipes secundarios del delito de homicidio doblemente agravado por concurso premeditado de dos o más personas. En ese caso, la pena en expectativa va de 15 a 25 años de prisión , por lo que el plazo concreto se establecerá tras la audiencia de cesura.

La semana próxima el juez Gustavo Fissore comunicará al fiscal Carlos Russo y a la abogada defensora Sandra Pérez la fecha para la presentación de prueba de audiencia y, luego, dará a conocer el monto de pena para la pareja, que cumple la prisión preventiva de manera domiciliaria.

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El caso

El crimen de Bravo, de 39 años, ocurrió en la tarde del 26 de abril de 2024 cerca de la intersección de las calles Los Manzanos y Loma Verde. Debido a disputas de años entre los detenidos y la víctima, se generó un conflicto violento que terminó con la vida de Bravo.

El muchacho fue interceptado por los agresores que lo hirieron con un arma blanca y luego lo mataron a tiros. Los Rivera, ahora hallados culpables, se dieron a la fuga en una camioneta que apareció abandonada.

Una semana después, tras no ser hallados en tres domicilios allanados y ante la evidencia de que eran los autores del ataque, se entregaron en la sede de la DDI.

Fuente: Agencia DIB