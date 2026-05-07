La Matanza: desmayaron a un ladrón usando una técnica de Jiu Jitsu y quedó detenido

Capturas de video del momento en el que el ladrón es reducido por los vecinos con una técnica de Jiu Jitsu. (Imagen de video retocada con herramientas de IA)

Un grupo de vecinos de San Justo advirtió un intento de robo y no dudó en actuar: entre todos redujeron al ladrón a golpes y uno de ellos le hizo una toma de Jiu Jitsu y lo desmayó. Más tarde, lo entregaron a la Policía y quedó detenido.

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El episodio, que como suele suceder en estos casos, quedó filmado y el video se viralizó en redes sociales, ocurrió en la calle Eizaguirre al 2000 de la mencionada localidad del partido de La Matanza .

Un repartidor de una aplicación estaba entregando un pedido y, cuando el cliente salió a recibirlo, ambos notaron que dos delincuentes a bordo de una moto le estaban robando a un vecino de la cuadra.

Asimismo, otras personas advirtieron lo que pasaba y, entre todos, se acercaron a impedir el asalto. Uno de los ladrones escapó y el otro fue detenido por la fuerza por los vecinos. Si bien se resistió a los golpes, fue arrojado al suelo y desmayado por un joven que le aplicó una toma de Jiu Jitsu . El muchacho envolvió al delincuente con uno de sus brazos alrededor del cuello y lo trabó con el otro brazo.

Embed DESMAYARON AL LADRÓN CON UNA TÉCNICA DE JIU JITSU



Uno de los motochorros estaba armado.#a24 pic.twitter.com/x8ZCZiG8JW — A24.com (@A24COM) May 7, 2026

Esta maniobra es conocida como “mataleón” y es la técnica de sumisión más conocida del Jiu Jitsu brasileño. Consiste en apretar el cuello y bloquear las dos arterias carótidas del rival. Con el otro brazo funcionando como traba, la estrangulación es más fuerte. Una vez debilitado el oponente, la persona posiciona las piernas como ganchos sobre la cadera del rival, para evitar que pueda salir. En tanto, tras un aviso telefónico, llegó la Policía y el ladrón quedó detenido.

El Jiu Jitsu brasileño es un arte marcial y deporte de combate enfocado en la lucha cuerpo a cuerpo en el suelo, utilizando técnicas de control, palancas y estrangulaciones para someter al oponente sin usar golpes. Creado para que personas más pequeñas controlen a oponentes más grandes mediante la técnica y el apalancamiento, es altamente valorado como defensa personal y sistema de ejercicios.

Fuente: Agencia DIB