Para paliar la caída de ventas, llegan promos a 22 shoppings bonaerenses

Los shoppings ofrecen grandes descuentos y cuotas sin interés.

La Cámara Argentina de Shoppings Centers (CASC), preocupada por la caída en las ventas de los centros comerciales, propone entre el 8 y el 10 de mayo, el Shopping Fest 2026, con descuentos de hasta el 50% y hasta seis cuotas sin interés.

Entre las causas de la merma en las ventas de los centros comerciales -alrededor de un 2% interanual, según el INDEC- no sólo está la baja de consumo, también hay que tener en cuenta cambios de hábitos de compra y el avance del comercio electrónico.

Las promociones oscilarán entre el 30% y el 50%, aunque los porcentajes dependerán de cada marca y cada centro comercial. Además, bancos, tarjetas y billeteras digitales ofrecen cuotas sin interés.

Los centros comerciales bonaerenses El Shopping Fest 2026 se extenderá por 65 centros comerciales del país, de los cuales estos 22 están en la provincia de Buenos Aires:

Alto Avellaneda

Bahía Blanca Plaza Shopping

Boulevard Shopping (Almirante Brown)

Catán Shopping (González Catán)

Factory Quilmes

Factory San Martín

Maschwitz Mall

Nine Shopping (Moreno)

Nordelta Centro Comercial

Nuevo Quilmes Plaza

Palmas del Pilar

Paseo Champagnat (Pilar)

Paseo Pilar

Plaza Oeste (Morón)

Portal Escobar

Portal Lomas (Turdera)

Remeros Plaza (Tigre)

San Justo Shopping

Soleil Premium Outlet (Boulogne)

Terrazas de Mayo (San Miguel)

Tortugas Open Mall

Toscas Shopping (Canning)

Unicenter (Martínez) Fuente: Agencia DIB

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