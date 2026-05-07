Para paliar la caída de ventas, llegan promos a 22 shoppings bonaerenses

La Cámara Argentina de Shoppings Centers (CASC), preocupada por la caída en las ventas de los centros comerciales, propone entre el 8 y el 10 de mayo, el Shopping Fest 2026, con descuentos de hasta el 50% y hasta seis cuotas sin interés.
Entre las causas de la merma en las ventas de los centros comerciales -alrededor de un 2% interanual, según el INDEC- no sólo está la baja de consumo, también hay que tener en cuenta cambios de hábitos de compra y el avance del comercio electrónico.
Las promociones oscilarán entre el 30% y el 50%, aunque los porcentajes dependerán de cada marca y cada centro comercial. Además, bancos, tarjetas y billeteras digitales ofrecen cuotas sin interés.
Los centros comerciales bonaerenses
El Shopping Fest 2026 se extenderá por 65 centros comerciales del país, de los cuales estos 22 están en la provincia de Buenos Aires: