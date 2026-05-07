jueves 07 de mayo de 2026
7 de mayo de 2026 - 17:30

Para paliar la caída de ventas, llegan promos a 22 shoppings bonaerenses

En plena baja del consumo, entre el 8 y el 10 de mayo se viene la primera edición del Shopping Fest. De los 65 centros comerciales que se suman, un tercio está en la provincia de Buenos Aires.

Por Agencia DIB
Los shoppings ofrecen grandes descuentos y cuotas sin interés.

Los shoppings ofrecen grandes descuentos y cuotas sin interés.

La Cámara Argentina de Shoppings Centers (CASC), preocupada por la caída en las ventas de los centros comerciales, propone entre el 8 y el 10 de mayo, el Shopping Fest 2026, con descuentos de hasta el 50% y hasta seis cuotas sin interés.

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Entre las causas de la merma en las ventas de los centros comerciales -alrededor de un 2% interanual, según el INDEC- no sólo está la baja de consumo, también hay que tener en cuenta cambios de hábitos de compra y el avance del comercio electrónico.

Las promociones oscilarán entre el 30% y el 50%, aunque los porcentajes dependerán de cada marca y cada centro comercial. Además, bancos, tarjetas y billeteras digitales ofrecen cuotas sin interés.

Los centros comerciales bonaerenses

El Shopping Fest 2026 se extenderá por 65 centros comerciales del país, de los cuales estos 22 están en la provincia de Buenos Aires:

  • Alto Avellaneda
  • Bahía Blanca Plaza Shopping
  • Boulevard Shopping (Almirante Brown)
  • Catán Shopping (González Catán)
  • Factory Quilmes
  • Factory San Martín
  • Maschwitz Mall
  • Nine Shopping (Moreno)
  • Nordelta Centro Comercial
  • Nuevo Quilmes Plaza
  • Palmas del Pilar
  • Paseo Champagnat (Pilar)
  • Paseo Pilar
  • Plaza Oeste (Morón)
  • Portal Escobar
  • Portal Lomas (Turdera)
  • Remeros Plaza (Tigre)
  • San Justo Shopping
  • Soleil Premium Outlet (Boulogne)
  • Terrazas de Mayo (San Miguel)
  • Tortugas Open Mall
  • Toscas Shopping (Canning)
  • Unicenter (Martínez)

Fuente: Agencia DIB

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