martes 05 de mayo de 2026
5 de mayo de 2026 - 14:42

Vandalizaron el memorial en honor a los tripulantes del ARA San Juan en Mar del Plata

El excomandante del buque, e impulsor del tributo a los héroes, Guillermo Tibaldi, comentó que destruyeron parte del monumento con una barreta.

Por Agencia DIB
El monumento homenaje al ARA San Juan amaneció con sus extremos rotos.

El monumento homenaje al ARA San Juan amaneció con sus extremos rotos.

0223

En un hecho que desató indignación en Mar del Plata, durante la noche del lunes desconocidos vandalizaron el memorial en honor a los tripulantes del ARA San Juan, el submarino que desapareció con sus 44 tripulantes en aguas del Atlántico Sur el 15 de noviembre de 2017. El homenaje fue inaugurado en 2021 y se encuentra emplazado en la plazoleta frente a la Base Naval.

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La noticia fue confirmada por el excomandante del buque Guillermo Tibaldi, quien impulsó el tributo cuando en 2019 unió a pie el muelle del submarino en Mar del Plata con la cumbre del Aconcagua con una bandera que tenía los nombres de sus 44 compañeros.

Tras esa hazaña, lanzó la iniciativa del memorial, que no fue financiada por el Estado, sino mediante el aporte voluntario de vecinos, instituciones y empresas de la ciudad.

Daños en sus extremos

Según expresó Tibaldi al portal 0223, se enteraron del triste suceso este martes luego de que una mujer que se acercó al memorial para recordar a su esposo encontrara que la réplica de granito había sufrido daños en sus extremos debido a actos de vandalismo.

"Ese memorial lo doné a la Municipalidad y lamentablemente lo vandalizaron con una barreta", precisó el excomandante. Agregó que ya se comunicó con las autoridades, quienes buscarán a los autores mediante las cámaras de seguridad porque "vandalizar espacios públicos que se refieren a héroes tiene una pena".

El capitán de navío retirado expresó que también se comunicó con la empresa que fabricó el homenaje, que le confió que se pondrá a disposición para restaurarlo.

Fuente: Agencia DIB

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