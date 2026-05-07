Advierten por la llegada de "El Niño Godzilla" que podría generar fuertes lluvias en la Cuenca del Plata

Las consecuencias de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires.

Un fenómeno climatológico cíclico amenaza con ser más intenso que en temporadas previas y ya tiene un apodo que genera impacto: los meteorólogos advierten que se están dando las primeras señales de "El Niño Godzilla" .

El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) tal como lo describe el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es un fenómeno natural caracterizado por la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera. Este fenómeno tiene una gran influencia en las condiciones climáticas de diversas partes del mundo.

Diversas estimaciones apuntan a la dimensión que podría tomar esta fase del ENOS en la primavera/verano 2026-2027. El meteorólogo Ignacio López Amorín precisó que, según la NOAA (Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos), para la primavera del hemisferio sur las chances de El Niño supera el 90% y que sea fuerte en más del 25%.

Se espera, además, un aumento de las lluvias en la Cuenca del Plata, y podrían darse complicaciones en zonas productivas de Argentina con anegamientos e inundaciones.

Embed - ¿Se viene El Niño "Godzilla"?

Aunque El Niño aún no comenzó, la atmósfera ya comenzó a dar, este otoño, las primeras señales, con un notable aumento de las precipitaciones en el país. Incluso, el pronóstico climático del SMN hasta junio anticipa lluvias superiores al promedio para las zonas productivas.

Las zonas de desarrollo agropecuario - como lo son la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires - sufren un importante impacto con la llegada de El Niño, ya que las copiosas precipitaciones inundan grandes extensiones de cultivos y generan pérdida de cabezas de ganado.

ganado inundacion

El fenómeno y sus componentes

El ENOS es uno de los patrones más importantes de la llamada variabilidad climática interanual, que incluye modificaciones de la circulación de la atmósfera que pueden durar desde varios meses a pocos años. Es importante marcar los dos componentes que intervienen en el fenómeno:

El Niño y La Niña son los componentes oceánicos.

son los componentes oceánicos. La Oscilación del Sur es el componente atmosférico, y ambos dan origen al término El Niño/Oscilación del Sur. Este fenómeno comprende tres fases: El Niño, La Niña y una fase neutra.

Los efectos de esta oscilación sobre nuestro país son diversos y varían dependiendo de la fase, la región y la época del año. En particular durante la primavera y verano el noreste argentino tiende a registrar precipitaciones superiores a las normales durante una fase El Niño. Durante la fase La Niña misma zona tiende a registrar precipitaciones por debajo de lo normal.

inundaciones bonaerenses Un campo inundado en el corazón de la provincia de Buenos Aires.

El fenómeno tiene una periodicidad irregular, usualmente ocurre cada dos a siete años, y se declara una fase El Niño/La Niña cuando las temperaturas del mar en el Pacífico oriental tropical aumentan/disminuyen 0,5°C por encima/por debajo del promedio durante varios meses consecutivos (5 trimestres).

Se cree que el nombre de este fenómeno se originó hace siglos atrás por "El Niño Jesús", cuando en fechas cercanas a la Navidad, los pescadores peruanos se refirieron al fenómeno meteorológico en honor al recién nacido Niño Jesús.

La referencia al monstruo Godzilla

Godzilla es un monstruo japonés, que protagonizó numerosas películas y se convirtió en uno de los personajes cinemáticos más famosos.

Apareció en pantalla por primera vez en 1954 en la película Godzilla y fue protagonista de decenas de cintas no solo japonesas: las más taquilleras han sido las producciones Godzilla de 1998, Godzilla: King of the Monsters de 2019, Godzilla vs. Kong de 2021 y Godzilla x Kong: The New Empire en 2024.

Godzilla es una de las referencias más populares de la cultura japonesa del siglo XX, descrito como un enorme dinosaurio mutante, quien genera y salva del caos a Japón y el mundo.

Se cree que Godzilla fue creado como una metáfora del miedo que sintió Japón tras las bombas atómicas sufridas en la Segunda Guerra Mundial a manos de Estados Unidos en 1945.

Fuente: Agencia DIB