viernes 03 de octubre de 2025
3 de octubre de 2025 - 14:22

Axel Kicillof dijo que José Luis Espert "tiene que dar explicaciones verosímiles"

El gobernador bonaerense buscó ser “prudente” sobre el supuesto vínculo con el narcotráfico, pero resaltó la gravedad del caso.

Por Agencia DIB
Axel Kicillof junto a Jorge Taiana en Mar del Plata.&nbsp;

Axel Kicillof junto a Jorge Taiana en Mar del Plata. 

En medio de una visita centrada en el Parque Industrial de Mar del Plata junto al primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, el gobernador Axel Kicillof se metió en la polémica por los fondos recibidos por José Luis Espert de una empresa del supuesto jefe narco Antonio “Fred” Machado.

Si bien buscó ser “prudente”, Kicillof reclamó que el diputado libertario dé “explicaciones verosímiles” sobre esos 200.000 dólares que, ayer en un video, reconoció que recibió. “Lo único que digo es que tiene que dar explicaciones verosímiles, plausibles, que expliquen que no hubo dinero narco o vinculado al narco que haya ido a una cuenta de él o a su campaña”, señaló.

Asimismo, utilizó el hecho para marcar un contraste político, refiriéndose a los "que se vistieron de violeta" y ahora "están mirando para otro lado", en clara alusión a dirigentes del PRO que ahora forman parte del espacio oficialista.

En diálogo el Canal 8 Stream, destacó las declaraciones de excolaboradores del primer candidato a diputado por La Libertad Avanza. “Empezaron a hablar todos los que formaron parte de su campaña diciendo que faltaba plata. Lo dijo Lemoine, que Espert se llevó plata de la campaña. Miren: Lemoine, la justicia de Texas, Fred Machado, la vocera de Espert. Nadie de esos es kirchnerista. Y están hablando a cara descubierta”, sostuvo

El gobernador planteó que, de confirmarse los hechos, se trataría de “un caso muy grave de financiamiento de gente vinculada al narcotráfico en una campaña electoral y de un candidato que es el primer candidato de nuestra oposición en la provincia de Buenos Aires”. Y agregó: “Yo espero que den alguna explicación plausible. Todavía no la escuchamos. Y no lo digo yo, lo dice (Alejandro) Fantino, que tampoco es un operador del kirchnerismo”. (DIB)

Por  Agencia DIB