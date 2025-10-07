Ya está disponible en Argentina el Citroën Basalt Dark Edition: look urbano y toques André Red

Citroën acaba de presentar en Argentina el Basalt Dark Edition , la versión tope de gama de su más reciente SUV (Vehículo Deportivo Utilitario, por su sigla en inglés). Esta nueva propuesta eleva el estilo al combinar una estética oscurecida con un carácter sofisticado.

Entre sus elementos distintivos se destacan las llantas de aleación negras de 16 pulgadas, pedales deportivos, umbrales de puerta personalizados, emblemas Dark Edition en los laterales delanteros y el doble chevrón oscurecido. Un detalle relevante es el alerón trasero con acentos en el tono “André Red”, un tributo al espíritu visionario de André Citroën, fundador de la marca, que refuerza el ADN innovador y vanguardista de Citroën.

El interior del nuevo Citroën Basalt Dark Edition se distingue por su atmósfera completamente oscurecida , reflejando a la perfección el espíritu de la versión Dark Edition. Los asientos son de alta calidad, se destacan con costuras rojas que aportan un contraste vibrante, complementados por alfombras exclusivas y un compartimento de almacenamiento oscuro en el panel central.

La palanca de cambios presenta un acabado en negro brillante con costuras rojas, mientras que los apoyabrazos en las puertas delanteras ofrecen un tapizado de alta calidad para el conductor.

Entre sus detalles distintivos, esta versión incorpora pedales deportivos en negro con acabados plateados, que refuerzan el diseño dinámico del modelo y, a la vez, mejoran el agarre, brindando una experiencia de conducción más cómoda y segura.

El centro multimedia Citroën Connect Touchscreen, cuenta con un bisel ultrafino en negro brillante que aporta una estética más depurada. Manteniendo su pantalla de 10,25 pulgadas, ofrece compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, y se complementa con un sistema de seis altavoces.

El interior del vehículo incluye salidas de aire y compartimentos portaobjetos con detalles en negro, mientras que la conectividad se extiende a todos los ocupantes: un puerto USB Tipo A, una toma de corriente de 12 V en el panel central y dos nuevos puertos USB Tipo C de carga rápida en la segunda fila, garantizando confort y funcionalidad para cada viaje.

Nuevo CITROËN Basalt Dark Edition (5)

El Citroën Basalt Dark Edition combina las proporciones elegantes que lo caracterizan con la robustez de sus líneas marcadas, ahora en tonos oscuros con detalles en rojo, logrando un diseño moderno y deportivo. Su distancia entre ejes de 2,64 metros permite un equilibrio perfecto entre la parte delantera y trasera, con voladizos cortos que aportan ligereza visual y mejoran los ángulos de entrada y salida, ideales para superar obstáculos.

La nueva versión dispone el reconocido motor Turbo 200, que ofrece el mejor rendimiento de su categoría. Asociado a la transmisión automática tipo CVT con siete marchas y tres modos de conducción, garantiza una experiencia ágil, placentera y adaptada a cada necesidad.

Con un par motor de 200 Nm, este propulsor integra el exclusivo sistema Multiair III, una tecnología única en el segmento que regula electrónicamente la apertura y sincronización de las válvulas de admisión en tiempo real, y que ofrece un mayor rendimiento, mejor respuesta y una eficiencia optimizada en cualquier escenario de conducción obteniendo una aceleración de 0 a 100 km/h en 10 segundos.

Nuevo CITROËN Basalt Dark Edition (4)

El nuevo Citroën Basalt Dark Edition suma a esta propuesta una garantía de 3 años o 100.000 km (lo que ocurra primero), reafirmando la confianza en la calidad del modelo y garantizando un mayor valor de reventa. Además, los clientes cuentan con una línea de más de 30 accesorios originales, pensados para organizar viajes, sumar estilo y personalizar su vehículo, logrando que cada Basalt Dark Edition sea tan único como su conductor.

Nuevo CITROËN Basalt Dark Edition (6)

Precio

Citroën Basalt Dark Edition: $36.040.000

Garantía: 3 años o 100 mil kms.

Color

Sting Gray con techo negro; Gris Artense con techo negro; Negro Perla Nera y Gris Grafito.

Nuevo CITROËN Basalt Dark Edition (7)

Los XTR de los Citroën C3 y Aircross

Rubén Rodríguez Sales Manager de Citroën Argentina y Federico Frascaroli, Brand Manager, presentaron - además del Basalt Dark Edition - la nueva versión XTR de los Citroën C3 y Aircross, todos importados de Brasil.

Estas presentaciones XTR derivadas del concepto “eXTReme”, retoma la tradición de Citroën de principios de los 2000, reforzando el espíritu aventurero y diferencial de la marca utilizado para algunos modelos. Así, se incorpora a la gama de Citroën C3 y del Aircross, aportando un diseño distintivo con detalles y terminaciones que refuerzan su carácter versátil y orientado al disfrute al aire libre.

Los nuevos Citroën Aircross XTR de 5 lugares y Citroën C3 XTR presentan detalles en color light green - signo distintivo del modelo - evocando la conexión con la naturaleza y la idea de escapar de la rutina urbana. En este lanzamiento, se combina con Blanco Banquise para el Aircross XTR y Gris Artense para el C3, ambos con techo negro.

El conjunto externo trae una grilla delantera en negro brillante, retrovisores oscurecidos, doble chevrón frontal en acabado mate y llantas de aleación oscurecidas - de 15” en el C3 XTR y de 17” en el Aircross XTR-, acompañadas por neumáticos Pirelli Scorpion de uso mixto para el caso del Aircross XTR, diseñados para ofrecer un equilibrio entre el confort en ruta y el desempeño en superficies de tierra o grava.

C3

Puertas adentro, la propuesta XTR se diferencia por un ambiente cuidado y distintivo, con tapicería exclusiva y costuras en light green en asientos, volante, tablero y paneles de puerta. Este contraste resalta en un interior de tonos oscuros que busca transmitir sofisticación y un estilo orientado a la aventura.

Tanto el hatchback C3 XTR como el SUV Aircross XTR incorporan superficies suaves al tacto y terminaciones de calidad, elevando la percepción del confort. Ambos cuentan con el sistema multimedia Citroën Connect, con pantalla táctil de 10,25 pulgadas y una interfaz moderna que integra biseles ultrafinos en negro brillante, extendiendo este tono a los marcos de las salidas de aire para un diseño más homogéneo.

El sistema permite la duplicación inalámbrica de smartphones mediante Android Auto y Apple CarPlay, ofreciendo una experiencia de conectividad simple, práctica e intuitiva. En el caso del C3 XTR, el equipamiento se completa con un puerto USB tipo A y dos puertos USB tipo C para los acompañantes traseros.

El Citroën C3 XTR está equipado con el motor VTi 1.6, que entrega hasta 115 CV y se asocia a una Caja automática de 6 marchas.

C3 xtr

Por su parte, el Citroën Aircross XTR se consolida como la versión más completa del SUV. Está impulsado por el motor Turbo 200 con hasta 120 CV, acoplado a una Caja automática del tipo CVT con siete marchas simuladas y modo Sport. Esta configuración aporta mayor eficiencia, confort de manejo en ciudad y capacidad de respuesta en ruta, características que lo convierten en una alternativa versátil para familias modernas.

Esta incorporación amplía la gama de Citroën en Argentina y responde a la estrategia regional de Stellantis de ofrecer productos accesibles, equipados con tecnología y con un fuerte diferencial estético.

Precios

Citroen C3 XTR: $30.310.000.

Citroen Aircross XTR: $38.600.000.

Garantía: 3 años o 100.000 km.