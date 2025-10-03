viernes 03 de octubre de 2025
3 de octubre de 2025 - 17:27

De consagrarse en el mundial 2023 al freno en la producción: cierra una importante fábrica de alfajores

La firma marplatense Los T’ Puales“ anunció que cierra sus locales sin fecha límite y suspende la venta mayorista y minorista.

Por Agencia DIB
Tpuales 2

La marca de alfajores marplatenses “Los T’ Puales“, ganadora del “Mejor alfajor de chocolate negro 2023”, anunció que cerrará las puertas de sus locales por tiempo indeterminado.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la empresa informó que el local que tenían en la calle Avellaneda entre Olavarría y Güemes cerró el sábado pasado, mientras que el de Avenida Libertad y Bordabehere permanecerá abierto “un tiempo más”.

“Solo tenemos palabras de agradecimiento y amor con todos nuestros clientes por todo el tiempo compartido y apoyo. Gracias”, escribieron en sus historias de Instagram.

A su vez, aclararon que suspendieron la venta minorista y mayorista tanto de forma presencial como a través de la tienda online, y que solo se podrán adquirir los alfajores “que hayan quedado en stock en algún comercio”.

Embed

Con cierta resignación y ánimo de volver más adelante, confiaron: “A veces hace falta frenar para tomar perspectiva y recuperarse. Por el momento es un cierre sin fecha límite, nos encantaría poder decirles que volvemos, pero no está definido. Siempre que haya novedades lo vamos a comunicar”.

La firma “Los T’ Puales” fue distinguida en la segunda edición del Campeonato Mundial del Alfajor, realizado en 2023, en el predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo, al quedarse con la medalla de oro en la categoría “Mejor alfajor de chocolate negro”. (DIB)

