Mar del Plata: la Municipalidad tiró abajo con topadoras la "Saladita" de la Bristol

El operativo de demolición de la Feria de la Bristol en Mar del Plata.

En las últimas horas, la Municipalidad de General Pueyrredon clausuró la “Saladita” que se había armado en la zona de la rambla, también conocida como la Feria de la Bristol , y topadoras demolieron los puestos en un operativo realizado durante esta madrugada . El emprendimiento de comercio ilegal se había transformado en foco de conflicto desde hacía largos años: mientras los vendedores del lugar se disponían a protestar en la Intendencia, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata celebró el procedimiento y pidió avanzar con otros sitios similares.

Según relatan medios locales, topadoras y palas mecánicas de la Municipalidad tiraron abajo todos los puestos que estaban instalados desde hace más de 25 años entre la vereda y la arena. El operativo relámpago se realizó durante la madrugada y sorprendió a los pocos feriantes y sindicalistas que quedaban en la zona a modo de “guardia”.

El procedimiento tuvo lugar después de que se desarrollara durante la tarde del miércoles un allanamiento a cargo de personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) por orden de la Justicia Federal . Fue un operativo enmarcado en una orden judicial por infracción a la Ley de Marcas , que establece la protección de signos distintivos como nombres, logos y envases para productos y servicios.

La Prefectura Naval desmanteló ayer la feria de la Playa Bristol, Mar del Plata, por orden del juez federal Santiago Inchausti. Tenía alrededor de 160 puestos y trabajan aproximadamente 200 personas. @dronmardelplata pic.twitter.com/1hKpjujoj4

Este miércoles, cerca de las 2 de la mañana, varios camiones se apostaron en la Plaza Colón y se desplegó personal de Prefectura y de la Policía Bonaerense. Luego se acordonó la zona próxima a la feria para evitar el ingreso de cualquier particular y por la playa llegaron las máquinas para tirar abajo los puestos.

De los reclamos a la conformidad

Trascendió que algunas de las personas que tenían puestos en el lugar y dirigentes del Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara) estaban organizándose para realizar una manifestación frente a la Municipalidad.

Por otra parte, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) celebró el "allanamiento realizado hoy en la feria ilegal de la Rambla". En un comunicado replicado en sus redes sociales, la entidad gremial empresaria contó que “en junio de 2025, UCIP presentó formalmente su reclamo por el comercio ilegal ante el municipio, la provincia y el gobierno nacional. Identificamos tres focos: Plaza Rocha, la Rambla y el frente costero, y las principales arterias comerciales”.

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Destacaron que “se allanó la feria ilegal de la Rambla” y “valoramos la acción de la Justicia y de las fuerzas de seguridad”. Pero lamentaron que “Plaza Rocha sigue igual. Peatonal San Martin sigue igual”.

“Un operativo confirma que el problema existe. Una política confirma que hay voluntad de resolverlo. Eso es lo que vamos a seguir exigiendo: fiscalización permanente, coordinación entre jurisdicciones y condiciones equitativas para los comerciantes que apuestan por la formalidad”, cerraron.

Fuente: Agencia DIB