Mar del Plata: hallan restos de caballos y crecen las sospechas sobre faena y venta de carne

Los restos de los equinos fueron hallados en un predio entre los barrios Parque El Casal y Estación Camet. Google Street View

Un barrio de Mar del Plata se encuentra conmocionado por la aparición de restos de caballos muertos y se sospecha que los faenan para vender la carne. El macabro hallazgo tuvo lugar en la zona norte de la ciudad, en un descampado, y habría partes descartadas de unos seis animales.

El caso comenzó el viernes pasado, cuando una familia de campo que vive en el barrio Malvinas Argentinas denunció el robo de una yegua que se encontraba en un terreno, según precisó el portal 0223. "El sábado a la noche recibimos un mensaje y fuimos el lunes por la mañana. Nos encontramos con cinco caballos y ‘la petisa’ descuartizados. A los pocos metros había otro potrillito muerto", contó la damnificada.

La mujer precisó que el lugar está cerca de la Ruta 2, pasando el aeropuerto, por lo que el predio se encuentra entre los barrios Parque El Casal y Estación Camet.

Embed Además, aseguró que el abigeato “es moneda corriente” en distintas zonas de Mar del Plata. "Aparentemente los descuartizan para vender la carne. O sea que hay una carnicería que compra la carne", y la comercializa.

Antecedentes En tanto, en el mes de abril, una denuncia similar con imágenes y un desgarrador video había causado impacto en General Pueyrredon. Los animales muertos estaban en la ruta 88 y la calle 515. El problema data de 2024 cuando se denunció el robo de más de 140 caballos y hubo una protesta pidiendo respuestas al municipio por el accionar impune de los cuatreros.

