Mar del Plata da inicio a la temporada de verano con el lanzamiento de la primera bola

El lanzamiento de la primera bola del año pasado, con la presencia de Carlos Bianco, quien también estará este año en el Casino Central de Mar del Plata.

La tradicional ceremonia que inaugura la temporada estival se realizará el sábado 10 de enero en el Casino Central de mar del Plata.

El próximo sábado 10 de enero a las 22.30, el Casino Central de Mar del Plata será escenario del tradicional lanzamiento de la primera bola de la temporada estival 2025/2026.

El evento contará con una amplia agenda de actividades y atracciones para el público, en lo que es un clásico del comienzo del verano en "La Feliz". En tanto, estarán presentes el Ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , y el presidente de Lotería de la Provincia, Gonzalo Atanasof .

La ceremonia tendrá lugar en la Sala de Juegos del Casino Central , ubicado en Avenida Patricio Peralta Ramos 2148, y será transmitida en vivo vía streaming a las salas del Casino Sasso y el Hermitage Hotel , permitiendo que todos los establecimientos de juego marplatenses inauguren la temporada de manera simultánea, compartiendo el primer número del verano .

En tanto, desde las 20, el público podrá disfrutar de una previa especial con una degustación exclusiva de más de 30 etiquetas de vinos argentinos y productos Cagnoli. La propuesta, organizada por Entre Copas y con un valor de entrada de $23.000, invita a recorrer bodegas icónicas mientras la suerte comienza a girar.

La noche se completará con propuestas musicales y artísticas, entre las que se destacan Ornella & the Sugardaddies, DJs en vivo y la presencia de La Guardia del Mar, sumando espectáculo y celebración a una de las tradiciones más esperadas del verano marplatense.

Tradición histórica en PBA

El pasado 3 de enero, el Casino de Miramar dio inicio a su temporada junto a autoridades, referentes locales y una gran concurrencia de público. El número 18, colorado, fue el que recibió la primera bola del verano en la ruleta, marcando el comienzo de una de las tradiciones más emblemáticas de la costa bonaerense.

El cronograma continuará el martes 6 de enero en el Casino de Tandil; el jueves 8, en Sierra de la Ventana y Necochea; el viernes 9, en Monte Hermoso; el domingo 11, en Pinamar y, finalmente, el Casino Trilenium de Tigre, que cerrará el recorrido en una fecha a confirmar.

Fuente: Agencia DIB