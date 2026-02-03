Mar del Plata: brutal ataque a sillazos a un guardia de seguridad de la Clínica Luro

El ataque al guardia se seguridad quedó captado por una cámara del sanatorio.

Un guardia de seguridad de la Clínica Luro de Mar del Plata fue agredido a sillazos por familiares de una paciente que le reclamaban entrar al nosocomio para realizar una visita en un momento en el que estaba prohibido, ya que las visitas son con horario específico.

Embed Familiares de una paciente agredieron a “sillazos” al guardia de una clínica pic.twitter.com/JqqisknJpT — Diario La Capital Mar del Plata (@lacapitalmdq) February 3, 2026 El hecho ocurrió el lunes a la tarde en la Clínica Luro y quedó registrado en un video tomado por una cámara de seguridad de la institución, ubicada en la calle Luro e Italia. Como puede verse en las imágenes, el trabajador se defendió con sus brazos y los agresores lo golpearon con sus puños, un casco y sillas.

Al parecer, el reclamo de los familiares de la paciente había surgido por el impedimento de ingresar a la clínica mientras “estaban limpiando”. En ese contexto, la reacción de los atacantes provocó sorpresa en los testigos y empleados del lugar, ya que la paciente a la que iban a ver está internada hace varios días y no había antecedentes de ningún problema con su entorno.

