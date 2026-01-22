jueves 22 de enero de 2026
22 de enero de 2026 - 15:21

Mar Chiquita: comienza el rodaje de la nueva película de Norman Briski y convocan a cineastas

La Escuela Municipal de Cine de Mar Chiquita lanzó una convocatoria para conformar el equipo técnico de la película Just in Case (Por si las moscas) que se filmará en la ciudad balnearia.

Por Ana Roche
La presentación del proyecto se realizó el pasado 22 de diciembre en la ciudad de Mar Chiquita, con la presencia de Norman Briski.&nbsp;

La Escuela Municipal de Cine de Mar Chiquita lanzó una convocatoria para conformar el equipo técnico de su segunda película, Just in case (Por si las moscas), proyecto que cuenta con guion del actor, dramaturgo y docente, Norman Briski.

Según indicaron, "no hace falta tener experiencia y se puede presentar todo aquel interesado en participar de la producción", ya que apuntan a que "todo el que tenga ganas de participar encuentre su lugar".

En principio, los roles que se busca cubrir están vinculados al área técnica: dirección, producción, cámara, sonido, arte, vestuario, escenografía, música, edición, fx, diseño.

Quienes estén interesados en formar parte del proyecto, deben completar el siguiente formulario: Formulario_PorSiLasMoscas.

Just in case (Por si las moscas) se rodará en todo el partido de Mar Chiquita durante 2026, con ánimo de fomentar la industria cinematográfica local. La producción de la película es de la Escuela Municipal de Cine, de la Secretaría de Cultura y de la Municipalidad del Partido de Mar Chiquita.

En tanto, el pasado 22 de diciembre se realizó la presentación del proyecto en el Centro Cultural de Santa Clara del Mar, con la presencia de Briski, el intendente Walter Wischnivetzky, el secretario de Cultura y Educación Germán Montes y el director de la Escuela de Cine Municipal, Matias Lazzeri.

“Empezamos hoy a concretar un sueño: un largometraje que se hará íntegramente en el Partido de Mar Chiquita. Quiero agradecer a todos los que transformaron en realidad la Escuela de Cine. Es un lujo para Mar Chiquita en estos tiempos difíciles darle alegría al pueblo con la cultura. El cine es un arte mayor y cuanto más difícil esté el panorama más vamos a invertir en pensar y construir la cultura. Poder hacer comunitariamente un guion de Norman, posicionar a Mar Chiquita donde tiene que estar, que se conozca, que la gente la vea la ame y nos visite. Será una grata sorpresa poder verlo terminado en la pantalla”, precisó Wischnivetzky.

Por su parte, Norman Briski resaltó el significado comunitario de la iniciativa: “Este proyecto tan importante es hoy un bastión de lo que significa la expresión de una comunidad. Esto hará que se conozca o se deje de desconocer lo que está pasando en nuestro país. Significa mucho que el Partido de Mar Chiquita esté haciendo cultura porque esa cultura es la inspiración de su comunidad”.

Fuente: Agencia DIB

