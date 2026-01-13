Convocan extras para la serie El futuro es nuestro que se rodará en la Plata: cómo anotarse

La ciudad de La Plata será escenario del rodaje de El futuro es nuestro , la próxima serie de la productora K&S Films para Netflix , y se abrió una convocatoria para personas mayores de 25 años que quieran sumarse como extras al proyecto audiovisual.

La nueva serie de los productores de El Eternauta se filmará en La Plata

La selección y contratación de los artistas se realizará a través del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina (SUTEP) y el llamado está dirigido a hombres y mujeres mayores de 25 años con “perfil latinoamericano”.

Además, indicaron que se buscan personas con conocimientos en artes marciales para representar a personal de fuerzas de seguridad.

Quienes deseen postularse deberán contar con disponibilidad entre el 20 de enero y el 5 de febrero y completar el formulario oficial del sindicato, que puede consultarse aquí : FORMULARIO_EL_FUTURO_ES_NUESTRO .

La filmación, que comenzará el próximo 24 de enero y se extenderá durante 25 jornadas, tendrá lugar en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y alrededores, lo que generará un impacto positivo en la actividad cultural y productiva de la capital bonaerense.

Con más de 200 técnicos, casi 500 extras y una amplia convocatoria de profesionales locales, la propuesta propiciará un impacto económico positivo en los comercios de cercanía, especialmente en un período de menor actividad como es el verano.

Así, la iniciativa se enmarca en la decisión de la gestión municipal de consolidar a La Plata como polo audiovisual, promoviendo el desarrollo de la industria cultural, la llegada de nuevas inversiones, la generación de empleo y la proyección turística de la ciudad.

K&S Films es una firma de amplia trayectoria, responsable de títulos como El Eternauta, División Palermo, El Reino, El Ángel, El Clan, La Odisea de los Giles y la nominada al Oscar Relatos Salvajes, entre otras más de 150 producciones.

De qué trata El futuro es nuestro

El futuro es nuestro será una miniserie de ocho capítulos, protagonizada por Enzo Vogrincic (La sociedad de la nieve) y Delfina Chaves, basada en la novela The World Jones Made, de Philip K. Dick.

La historia se desarrolla en 2047, en un futuro trágico, tras el colapso ecológico en Sudamérica. De ese caos y desde las redes sociales, surge un líder carismático que promete un nuevo orden, con una voz mucho más poderosa que cualquier otra, ya que es capaz de predecir el futuro.

Ficha técnica:

Miniserie de 8 episodios, basada en la novela The World Jones Made de Philip K. Dick.

Showrunner: Mateo Gil.

Mateo Gil. Directores: Vicente Amorim, Daniel Rezende, Jesús Braceras.

Vicente Amorim, Daniel Rezende, Jesús Braceras. Productores ejecutivos: Isa Dick Hackett, Sarah Scougal, Matías Mosteirín, Diego Copello, Emiliano Torres, Micky Buye, Analía Castro.

Isa Dick Hackett, Sarah Scougal, Matías Mosteirín, Diego Copello, Emiliano Torres, Micky Buye, Analía Castro. Productoras: K&S Films y Electric Shepherd Productions.

K&S Films y Electric Shepherd Productions. Guionistas: Mateo Gil, Laura Santullo, Camila Brugés Gómez, Kyzza Terrazas.

Mateo Gil, Laura Santullo, Camila Brugés Gómez, Kyzza Terrazas. Elenco: Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto, Fernán Mirás, Alfredo Castro, Antonia Zegers, Angela Rodríguez, Marco Antonio Caponi, María Gracia Omegna, Rallen Montenegro, Juan Palomino, Ilay Perales, Paloma Contreras.

Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto, Fernán Mirás, Alfredo Castro, Antonia Zegers, Angela Rodríguez, Marco Antonio Caponi, María Gracia Omegna, Rallen Montenegro, Juan Palomino, Ilay Perales, Paloma Contreras. Director de fotografía: Adrián Teijido, Luis Sansans.

Adrián Teijido, Luis Sansans. Diseñador de producción: Carlos y Jacques.

Carlos y Jacques. Director de arte: Julián Romera.

Julián Romera. Directora de vestuario: Patricia Conta.

Patricia Conta. Música: Roque Baños.

Roque Baños. Editor: David Gallart.

Fuente: Agencia DIB