Los chicos-héroes del incendio en Pringles: cómo salvaron a un vecino de las llamas

Thiago (16), Brandon (15) y Juan Ignacio (14) nunca olvidarán la Navidad de 2025. Junto a otros dos amigos protagonizaron un acto que los convirtió en héroes en su ciudad, Coronel Pringles . En el amanecer del 25 de diciembre a rriesgaron sus vidas para salvar a un vecino atrapado en un incendio.

Los jóvenes habían salido de sus hogares con un simple plan para terminar la Nochebuena, que ya era mañana: ir a buscar facturas para el desayuno. Pero todavía era demasiado temprano -las seis de la mañana- y la panadería estaba cerrada. En el camino de regreso, Thiago, Brandon y Juan Ignacio se encontraron con una columna de humo en la calle Pellegrini.

De pronto, vieron salir de la casa incendiada a dos hombres que tosían, semi asfixiados y que gritaban que en el interior había una persona más.

Fue ahí donde el instinto superó al miedo, relata una crónica de El Orden de Pringles . Juan Ignacio tomó la iniciativa más arriesgada: "Salté la plancha, me saqué la remera, me até el buzo a la boca para filtrar el humo , tomé aire y entré".

Dentro del garaje, el humo negro y el calor eran insoportables. "Me encontré con el hombre desplomado en el piso -Hernán Hengl, de 52 años-. Lo levanté como pude, me lo cargué al hombro y lo saqué", contó el joven.

La salida no fue fácil. Tuvieron que pasarlo hacia el patio de una vivienda lindera. Allí fue clave la ayuda de Thiago y Emiliano, quienes desde arriba del paredón y con una escalera, lograron izar a Hernán Hengl, que se encontraba en estado de shock y con quemaduras visibles.

Los chicos, todavía conmovidos, reflexionaron sobre lo vivido: "Sentí que me iba a desmayar adentro por la presión y el calor, arriesgué mucho, pero hoy estamos contentos porque ayudamos", reflexiona Juan Cruz. Además, se confirmó que una gatita que estaba en la vivienda también pudo ser rescatada y puesta a resguardo por una vecina.

Hernán Hengl se encuentra internado en Terapia Intensiva del Hospital Municipal mientras que los otros dos ocupantes de la casa están fuera de peligro.

Fuente: Agencia DIB