Héroes de Navidad en Pringles: tres jóvenes salvaron a un vecino en un incendio

Un grave incendio se desató alrededor de las seis de la mañana de la Navidad en una casa de Coronel Pringles. Las llamas habrían comenzado en el garage de la vivienda y uno de los habitantes de la casa, que no había podido salir, fue rescatado por tres jóvenes vecinos.

Valentía en la madrugada de Coronel Pringles El hecho sucedió en la madrugada del 25 de diciembre en una propiedad de la calle Pellegrini al 1100 que habitaban Guillermo Hengl (58), Aldo Acosta (64) y Hernán Hengl (52). Los dos primeros pudieron salir por sus propios medios no así el tercero. Sin esperar la llegada de los bomberos, tres jóvenes -Juan Ignacio Cruz, Brandon Vivas y Thiago Gómez, de entre 14 y 16 años- arriesgaron sus vidas para salvar a su vecino, en medio de las llamas y el humo.

Hernán Heng se encuentra internado con pronóstico reservado en la Terapia Intensiva del Hospital Municipal mientras que los otros ocupantes de la casa no sufrieron heridas.

Martín Ortigosa, jefe a cargo de las dotaciones de bomberos, declaró a El Orden de Pringles que el fuego se concentró en el garaje de la propiedad, provocando la destrucción total de ese ambiente. Afortunadamente se pudo evitar que las llamas se expandieran al resto de la casa. Peritos de Bomberos de Bahía Blanca y la Policía Científica de Coronel Suárez trabajan para determinar las causas del fuego.

