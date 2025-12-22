lunes 22 de diciembre de 2025
22 de diciembre de 2025 - 17:45

Lomas de Zamora: condenaron a un ginecólogo por abusar de al menos 14 mujeres en la consulta médica

Se trata de Diego Javier Clementi, quien no podrá ejercer más la medicina y esperará que el fallo quede firme cumpliendo prisión domiciliaria.

Por Agencia DIB
El médico Diego Javier Clementi fue condenado a 14 años de prisión por abusar de sus pacientes.&nbsp;

El médico Diego Javier Clementi fue condenado a 14 años de prisión por abusar de sus pacientes. 

El ginecólogo Diego Javier Clementi fue condenado a la pena de 14 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer su profesión por haber cometido múltiples abusos sexuales contra sus pacientes.

Más noticias
El incendio en Mayor Buratovich tiene un frente de mil metros.

Mayor Buratovich: un incendio ya arrasó 5.600 hectáreas y sospechan que fue intencional
Los alevinos de Chascomús llegan a toda la Provincia.

La Estación Hidrobiológica de Chascomús, la "fábrica del pejerrey" de la Provincia

El tribunal, integrado por los jueces María Fernanda Anaya, Marcelo Hugo Dellature y Luis Miguel Gabian, determinó la culpabilidad del acusado sobre las denuncias de catorce mujeres. En tanto, el médico cumplirá arresto domiciliario hasta que la condena quede firme.

En tanto, en la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal 3 (TOC 3) de Lomas de Zamora, agrupaciones feministas se manifestaron para apoyar a las víctimas de Clementi.

Los abusos ocurrieron, de acuerdo a las denunciantes, entre 2017 y 2022, en el consultorio del médico, en el marco de la atención de las mujeres como pacientes. Clementi trabajaba en su propia clínica, "Sur Gametos", y en el Hospital Evita de Lanús. Los delitos probados durante el juicio oral incluyen abuso sexual con acceso carnal reiterados y hechos calificados como ultrajantes.

Tiempo de hablar

La primera denuncia se conoció en 2023, cuando seis mujeres acusaron a Clementi se abusos sexuales agravados. Al hacerse público el caso, se sumaron otras víctimas del accionar el médico. Con ánimo a aunar sus voces, las mujeres crearon perfiles en la redes sociales con el nombre "Hasta acá Doc".

Embed

Clementi fue procesado tras ser indagado por varios hechos de abuso, aunque nunca fue detenido. El Ministerio de Salud bonaerense le impuso una suspensión cautelar, y se inició un sumario administrativo.

Fuente: AgenciaDIB

Temas
Ver más

Mayor Buratovich: un incendio ya arrasó 5.600 hectáreas y sospechan que fue intencional

La Estación Hidrobiológica de Chascomús, la "fábrica del pejerrey" de la Provincia

La curiosa excusa de un conductor que dio positivo de alcohol

Preparan refuerzos sanitarios y actividades gratuitas en los destinos de vacaciones

Con drones, detectarán conductores que usen celulares o manejen sin cinturón

Eliminan la obligatoriedad de presentar un plan de vuelo para viajes privados

Necochea tiene un nuevo mural colectivo en la Peatonal 83

El Gobierno autorizó "microeventos" dentro del Parque Nacional Iguazú

Desde mediados de enero la VTV aumentará un 22%: los nuevos valores

Un spot musical de la Policía Bonaerense para presentar el operativo Sol a Sol

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre la VTV.

Desde mediados de enero la VTV aumentará un 22%: los nuevos valores

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Axel Kicillof se reunió con representantes del sector energético y parte de su gabinete. (Gobernación) 

Kicillof "va a potenciar" las iniciativas que busquen detener la privatización de Nucleoeléctrica

Por  Agencia DIB