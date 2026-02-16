lunes 16 de febrero de 2026
Ley de financiamiento: las universidades nacionales reclaman la "inmediata convocatoria a paritarias"

“El Consejo Interuniversitario Nacional ratifica que desde hace cuatro meses existe una ley aprobada por el Congreso de la Nación, cuyo cumplimiento corresponde al Poder Ejecutivo”.

Por Agencia DIB
“El Consejo Interuniversitario Nacional ratifica que desde hace cuatro meses existe una ley aprobada por el Congreso de la Nación, cuyo cumplimiento corresponde al Poder Ejecutivo”, reza un comunicado publicado por la comunidad universitaria. “Con la misma urgencia con que lo venimos señalando desde hace meses, dicha ley dispone la inmediata convocatoria a paritarias para las y los trabajadores de las universidades nacionales, a fin de establecer una recomposición de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Del mismo modo, establece pautas de actualización de gastos de funcionamiento, de sostenimiento del sistema científico y tecnológico y la actualización de montos destinados a becas estudiantiles”.

Universidades

Según afirma el Consejo Interuniversitario Nacional, “siempre estaremos dispuestos a encontrar soluciones a problemas angustiantes que hoy afectan el normal desarrollo de las actividades en el ámbito universitario, pero toda iniciativa debe partir del cumplimiento efectivo de la ley vigente sancionada por el Congreso Nacional, comenzando por la apertura inmediata de paritarias en este 2026 para la recuperación salarial, que consideramos urgente por la delicada situación que atraviesan docentes y nodocentes del sistema universitario público nacional”.

A modo de cierre, “no se trata únicamente de una cuestión presupuestaria, sino de garantizar, respetando el marco normativo vigente, las condiciones mínimas e indispensables para el desarrollo de las actividades académicas y científicas que realiza nuestro sistema universitario, estratégicas y vitales para el desarrollo de la Nación”.

El texto es firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional, Universidad Pública Argentina.

Aumento por decreto

Para el caso de los docentes, “en una nueva burla a la ley vigente”, el 23 de enero el Gobierno decretó un porcentaje de actualización salarial: 2% retroactivo a diciembre, sumado a un bono no remunerativo de 12.500 para quienes tienen dedicaciones simples, 25.000 para quienes tienen semi y 50.000 para quienes tienen exclusiva. De acuerdo con Conadu, uno de los gremios docentes, “este porcentaje, muy por debajo de la inflación y que llega tardíamente respecto del resto de los estatales, profundiza el ataque a la universidad pública que pone en riesgo el ciclo lectivo 2026 y la existencia misma del sistema universitario”.

Según Conadu, “la mayoría de los y las docentes de las universidades tiene su salario congelado en $ 250mil hace un año. Exigimos la convocatoria a paritaria tal como marca ley para recomponer los salarios y discutir formación y condiciones de trabajo en forma urgente”, publicó el gremio docente semanas atrás.

Fuente: Agencia DIB

