Lectura, innovación y cultura: comenzó la sexta Feria del Libro en Malvinas Argentinas

Comenzó la sexta Feria del Libro en Malvinas Argentinas, que coincide con los 30 años del municipio.

La literatura y la cultura volvieron a ocupar un lugar central en Malvinas Argentinas con la inauguración de la sexta Feria del Libro, que este año se celebra en el marco de los 30 años de vida institucional del municipio. El evento, que ya forma parte de la identidad local, se desarrollará hasta el domingo 12 de octubre en las inmediaciones del Palacio Municipal, con acceso libre y gratuito.

El acto de apertura contó con la presencia del intendente Leo Nardini, acompañado por autoridades locales y provinciales, entre ellas el senador bonaerense Luis Vivona y representantes de la Fundación El Libro. Nardini destacó la continuidad de la feria como política cultural y educativa: “Este encuentro llegó para quedarse. Representa la posibilidad de conservar valores, generar empleo y transmitir nuestra cultura a las nuevas generaciones”.

La Feria del Libro todos los días de 9 a 20 La feria abre sus puertas todos los días de 9 a 20 horas en dos salas principales -“Malvinas, 30 años” y “Héroes de Malvinas”- que alojarán presentaciones, talleres, lecturas y espectáculos. Entre los más de 60 stands, se destaca el espacio municipal con Malvinas Tech, la propuesta educativa en robótica, inteligencia artificial y programación. Allí, los visitantes pueden conocer proyectos realizados por estudiantes, como un perro robot desarrollado en el Centro Municipal de Estudios.

La oferta literaria también tiene lugar de honor. En el stand de libros de Malvinas se exhiben obras de autores locales, entre ellas las de Luis Vivona. Su libro Vino Buenos Aires fue premiado en Lisboa como “Mejor libro de Vinos del Hemisferio Sur” en los Gourmand Award 2025. También se presentan su investigación sobre Eva Perón y un anticipo de su próxima biografía.

Figuras reconocidas El cronograma incluye presentaciones de figuras reconocidas de la escena cultural. Darío Sztajnszrajber y Soledad Barrutti ofrecerán el espectáculo Historias de amor y de muerte; Ingrid Beck y Mariana Carbajal presentarán Manual para encendidas; Tomás Balmaceda dará una conferencia sobre inteligencia artificial y pensamiento crítico; mientras que Tamara Tenenbaum acercará su último trabajo, Un millón de cuartos propios. Habrá además propuestas para el público infantil y familiar con obras teatrales, espectáculos de títeres y más de 70 actividades participativas. El intendente anunció que todos los estudiantes del distrito recibirán un “chequelibro” de 8.000 pesos para comprar ejemplares durante la feria. “Invertir en cultura es brindar oportunidades. Vamos a seguir incluyendo, con respeto y empatía, acercando la lectura a quienes no siempre pueden acceder a ella”, subrayó.

