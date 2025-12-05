Argentina suspende las importaciones de chorizos y un jamón de España

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( Senasa ) informó que se suspendieron temporalmente las importaciones de mercancías de riesgo provenientes desde España , tras la detección de la Peste Porcina Africana [PPA] en jabalíes en Barcelona . El organismo sanitario advirtió que la medida se tomó sobre todo por aquellos productos capaces de vehiculizar el virus .

La Peste Porcina Africana es una enfermedad exótica en la Argentina y países de Sudamérica, que afecta a los cerdos domésticos y silvestres. No constituye un riesgo para las personas, ni altera la inocuidad de los productos de porcinos .

La enfermedad se trasmite entre suinos a través del contacto directo o indirecto, causando alta mortalidad . Recordaron que el virus de la PPA puede persistir durante mucho tiempo en el medio ambiente, incluso en una alta variedad de productos porcinos.

A partir de la confirmación del hallazgo por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España y su comunicación oficial a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) , el Senasa reforzó las medidas de prevención sanitaria y los controles de cargas comerciales en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos , a fin de prevenir el ingreso de mercancías, productos y subproductos de origen porcino.

Alertaron que en resguardo de la condición de libre de PPA que mantiene la República Argentina, en línea con la alerta sanitaria - Resolución N° 564/2021 - dispuesta por el organismo sanitario nacional y los requisitos de importación vigentes, solo se autorizará el ingreso de mercancías porcinas comerciales cuyos procesos de elaboración garanticen la inactivación del virus de PPA. Entre los productos permitidos se encuentran los jamones madurados durante al menos 6 meses, productos cocidos o tripas saladas (según tratamiento de inactivación del patógeno), alimentos para mascotas extrusados o enlatados.

Todos los demás productos porcinos, como salazones, chorizos secos y jamones crudos de menos de 6 meses de maduración, constituyen un riesgo sanitario, por lo que no podrán ser ingresados. Asimismo, el Senasa verifica exhaustivamente los residuos de aviones y buques transcontinentales provenientes de países donde la PPA es endémica, ya que es una de las vías de diseminación de la enfermedad.

Cabe destacar que, conforme a la Resolución Senasa N° 295/99, los viajeros no deben ingresar productos porcinos, indistintamente de la condición sanitaria del país de procedencia.

En ese sentido, aclararon que no es una enfermedad zoonótica, es decir, la enfermedad no se trasmite a las personas. Las personas que estuvieron con animales en países donde está presente el virus no deben concurrir a establecimientos productivos en la Argentina, ya que los objetos, la ropa y el calzado pueden vehiculizar el virus.

