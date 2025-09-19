viernes 19 de septiembre de 2025
19 de septiembre de 2025 - 08:48

La Provincia transfiere $72 millones a ocho municipios por los Juegos Bonaerenses

Los fondos serán distribuidos entre distritos que organizan la etapa interregional. Cada distrito deberá rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas.

Por Agencia DIB
Los Juegos Bonaerenses 2024.
Los Juegos Bonaerenses 2024.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad aprobó la transferencia de $72 millones a ocho municipios de la provincia de Buenos Aires para financiar la etapa interregional de la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses, cuya Final Provincial será en Mar del Plata, del 12 al 17 de octubre.

Más noticias
Dos pilotos al frente de un avión. 

El Gobierno flexibilizó el sistema de licencias y certificados para los pilotos
El puente ferroviario colapsado, entre Chivilcoy y 25 de Mayo. 

Colapsó un antiguo puente ferroviario entre Chivilcoy y 25 de Mayo

La medida, formalizada a través de la resolución 2097, establece la entrega de aportes no reintegrables a ocho distritos que serán sede de la competencia durante septiembre. Los fondos están destinados a cubrir los gastos organizativos y deberán ser rendidos ante el Tribunal de Cuentas bonaerense.

Según el cronograma, Bahía Blanca, Pehuajó, San Pedro y Benito Juárez recibirán $11 millones cada uno. En tanto, Dolores, La Matanza, Lobos y San Fernando percibirán $7 millones cada municipio.

De esta manera, el Gobierno provincial busca garantizar el desarrollo de la etapa interregional de los Juegos Bonaerenses, uno de los programas deportivos y culturales más importantes de la provincia, que se realiza en coordinación con los municipios a través de la Subsecretaría de Deportes.

Qué son los Juegos Bonaerenses

Con la participación récord de 480 mil personas, los Juegos Bonaerenses 2025, concluyeron la etapa local de competencia en los 135 distritos de la provincia. Desde el inicio de agosto y hasta el 30 de septiembre, está en marcha el desarrollo de las etapas regional e interregional, que definirán a las y los finalistas que clasificarán a la gran Final Provincial en Mar del Plata, del 12 al 17 de octubre.

La edición N° 34 de esta política pública histórica, impulsada por el Gobierno de Axel Kicillof a través de la Subsecretaría de Deportes y en articulación con el Instituto Cultural, cuenta con más de 100 disciplinas deportivas y culturales para jóvenes, personas con discapacidad y trasplantadas, y personas mayores. (DIB)

Temas
Ver más

El Gobierno flexibilizó el sistema de licencias y certificados para los pilotos

Colapsó un antiguo puente ferroviario entre Chivilcoy y 25 de Mayo

Multitudinaria marcha a 19 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López en La Plata

Matan a un policía en San Fernando: un hombre que amenazaba con suicidarse le quitó el arma y le disparó

Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para octubre y noviembre a Mar del Plata, Junín y Bragado

Áreas Naturales Protegidas bonaerenses: la isla Martín García

Pantallas en escuelas primarias: la Provincia aprobó una ley que regula su uso

Acompañantes terapéuticos: primer paso para una ley clave

¿Cuánto sabemos sobre IA?: lanzan una encuesta para medir el impacto de la inteligencia artificial

Conflicto con ILVA: los trabajadores bloquearon las entradas del Parque Industrial de Pilar

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El puente ferroviario colapsado, entre Chivilcoy y 25 de Mayo. 

Colapsó un antiguo puente ferroviario entre Chivilcoy y 25 de Mayo

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Aerolíneas Argentinas.

Reclamos en Mar del Plata por las nuevas rutas de Aerolíneas que priorizan los vuelos al exterior