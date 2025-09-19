La Provincia transfiere $72 millones a ocho municipios por los Juegos Bonaerenses

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad aprobó la transferencia de $72 millones a ocho municipios de la provincia de Buenos Aires para financiar la etapa interregional de la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses , cuya Final Provincial será en Mar del Plata , del 12 al 17 de octubre.

La medida, formalizada a través de la resolución 2097, establece la entrega de aportes no reintegrables a ocho distritos que serán sede de la competencia durante septiembre. Los fondos están destinados a cubrir los gastos organizativos y deberán ser rendidos ante el Tribunal de Cuentas bonaerense.

De esta manera, el Gobierno provincial busca garantizar el desarrollo de la etapa interregional de los Juegos Bonaerenses , uno de los programas deportivos y culturales más importantes de la provincia, que se realiza en coordinación con los municipios a través de la Subsecretaría de Deportes.

Qué son los Juegos Bonaerenses

Con la participación récord de 480 mil personas, los Juegos Bonaerenses 2025, concluyeron la etapa local de competencia en los 135 distritos de la provincia. Desde el inicio de agosto y hasta el 30 de septiembre, está en marcha el desarrollo de las etapas regional e interregional, que definirán a las y los finalistas que clasificarán a la gran Final Provincial en Mar del Plata, del 12 al 17 de octubre.

La edición N° 34 de esta política pública histórica, impulsada por el Gobierno de Axel Kicillof a través de la Subsecretaría de Deportes y en articulación con el Instituto Cultural, cuenta con más de 100 disciplinas deportivas y culturales para jóvenes, personas con discapacidad y trasplantadas, y personas mayores. (DIB)