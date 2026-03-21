La Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera en alerta por la suba del combustible

La Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera (AEPCYF) está en “alerta máxima” por la suba del combustible , y aseguran que “la actividad peligra”, ya que “mientras los costos suben, los precios de venta se mantienen estancados” . Así, exigieron una reunión “urgente” con autoridades de YPF .

En un comunicado publicado en su cuenta de X (ex Twitter), la AEPCYF lamentó que “las autoridades siguen sin dar respuestas sobre el precio del combustible, y la actividad peligra” .

La Asociación señaló que “en 2010, un kilo de corvina equivalía a casi 1,5 litros de combustible. Hoy apenas alcanza para adquirir 0,98 litros” .

Es que “ el aumento del gasoil desde diciembre de 2023 a hoy es de un 86%. Una ecuación económica INSOSTENIBLE”.

Destacan que “mientras los costos suben, los precios de venta se mantienen estancados y el resultado es claro: la flota se acerca a la parálisis progresiva”.

“Cada barco detenido afecta directamente a trabajadores, familias, plantas procesadoras y servicios portuarios. El impacto es masivo, directo y real”, advierten.

Reunión sin resultados

AEPCYF contó que mantuvo una reunión con los principales referentes de Zona Común SA, la única distribuidora de combustibles marítimos de Mar del Plata, “que no arrojó los resultados esperados”. De modo que exigen “ser recibidos en forma urgente con autoridades de YPF”.

“Las autoridades no pueden mirar para otro lado. Esta situación ya fue elevada formalmente a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación, autoridades provinciales y locales”, afirman. Y cierran con una frase en mayúsculas: “LA FLOTA NO PUEDE ESPERAR MÁS”.

Fuente: Agencia DIB