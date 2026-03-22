Gouin, el Pueblo Turístico de Carmen de Areco que es la Capital Nacional del Pastel

A unos 150 kilómetros de CABA , este pueblo rural del partido de Carmen de Areco es el orgullo de sus 137 habitantes. Gouin tiene una hermosa y centenaria estación de estilo francés, varios restaurantes de campo y, por si fuera poco, es la Capital Nacional del Pastel , esos hojaldrados con baño de miel, riquísimos…

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Como la mayoría de los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, Gouin tiene un origen ferroviario y rinde homenaje a una figura clave de la época de la expansión de los rieles: Lorgne Gouin , uno de los principales accionistas franceses de la Compagnie Générale de Chemins de Fer dans la Province de Buenos Aires, una empresa que llegó al país para competir con los ferrocarriles ingleses.

El nombre de la estación (y por ende del pueblo) fue propuesto por la propia compañía en 1907 para homenajear a Gouin. El edificio tiene un elegante diseño francés que todavía hoy se conserva. Aunque la estación es de 1908, el pueblo fue fundado oficialmente en 1910, por la empresa Inmobiliaria Franco Argentina, que realizó el loteo de las tierras que rodeaban la parada del tren.

Hacia 1923, Gouin llegó a tener unos mil habitantes pero el cese del servicio ferroviario regular y los cambios en la actividad agrícola hicieron que la población disminuyera drásticamente. Según el último censo, hay 137 vecinos , cifra que los fines de semana, gracias al turismo, se multiplica varias veces.

El origen de los pastelitos

fiesta nacional del pastel rs Las famosas pasteleras de Gouin. @turismopba

Dicen que los primeros pasteles de Gouin nacieron por una necesidad. Hace un siglo los remates ganaderos eran muy frecuentes. Para satisfacer el apetito de los compradores había un generoso buffet. Hasta que un día la comida no dio abasto y las cocineras improvisaron con lo que tenían, e hicieron pastelitos dulces. Y fueron un éxito.

Varias décadas después, la Fiesta Nacional del Pastel en Gouin tuvo un origen muy genuino, nacido del esfuerzo de los propios vecinos para evitar que el pueblo desapareciera tras el cierre del ferrocarril.

Capilla Gouin rs La capilla, construida en los años 60, cuando todavía circulaba el tren. @turismopba

Como ocurrió en muchos pueblos del interior bonaerense, el cese del servicio ferroviario regular en la década del 90 dejó a Gouin en una situación crítica de aislamiento y pérdida de población. Ante este panorama, un grupo de vecinos y mujeres del pueblo -las hoy famosas pasteleras- decidieron organizar un evento que pusiera a Gouin en el mapa aprovechando la ganada fama de los pasteles.

La primera fiesta se realizó en 1995. Fue una celebración pequeña y local, impulsada por la Cooperadora de la Escuela N° 18 y el Jardín de Infantes del pueblo. El objetivo era simple: recaudar fondos y mostrar la hospitalidad del lugar a través de su producto más emblemático, el pastelito criollo.

fiesta_nacional_del_pastel_gouin rs En diciembre llega la 32° Fiesta Nacional del Pastel. @turismopba

El éxito fue inmediato. Lo que empezó como una kermesse de pueblo fue creciendo año tras año. En 1999 fue declarada Fiesta Provincial, y ya en los dos mil, alcanzó el status de Fiesta Nacional. La última edición, la 31, se celebró en diciembre pasado, y Gouin ya está pensando en la número 32.

Qué ver y hacer en Gouin

Como el pueblo es pequeño (unas pocas manzanas) es perfecto para recorrerlo a pie o en bicicleta.

Antigua Estación de Tren: De estilo francés, es el corazón del pueblo. Aunque el tren ya no pasa, el edificio está muy bien conservado y hoy funciona allí un reconocido restaurante de campo.

De estilo francés, es el corazón del pueblo. Aunque el tren ya no pasa, el edificio está muy bien conservado y hoy funciona allí un reconocido restaurante de campo. Capilla San Agustín: Una construcción pintoresca frente a la plaza principal, donde cada 28 de agosto se celebran las fiestas patronales.

Restaurante La Estación: Comer en el andén de la vieja estación es un viaje al pasado. Con menú de campo: entrada de fiambres, empanadas, asado libre y pastas.

Comer en el andén de la vieja estación es un viaje al pasado. Con menú de campo: entrada de fiambres, empanadas, asado libre y pastas. Bar Don Tomás: Una esquina histórica que conserva la esencia de los antiguos almacenes de ramos generales.

Una esquina histórica que conserva la esencia de los antiguos almacenes de ramos generales. La Matera: Un espacio ideal para comprar productos regionales como dulces, miel y, por supuesto, llevarse una docena de pastelitos.

gouin bar don tomás rs Don Tomás, un clásico del pueblo. @turismopba

Cómo llegar

Desde CABA, por la RN 7 hasta Carmen de Areco, y desde allí se toman unos 10-11 km por un camino de tierra (el Acceso a Gouin). El camino suele estar en buen estado.

Fuente: Agencia DIB