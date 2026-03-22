Kicillof amplía su armado nacional: desembarco en Corrientes

El espacio político que impulsa el gobernador bonaerense Axel Kicillof comenzó a dar señales concretas de expansión nacional con un plenario en la provincia de Corrientes, donde se formalizó la llegada del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) con un discurso centrado en el federalismo y la reconstrucción del peronismo.

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La actividad se realizó en Empedrado y reunió a dirigentes políticos de distintos niveles, en un intento por articular una estructura que trascienda el territorio bonaerense. El encuentro fue encabezado por el intendente local, Fernando Chara, quien ofició de anfitrión y promovió la idea de una construcción horizontal.

Hasta allí llegaron dos figuras clave del armado kicillofista: Alberto Descalzo y Julio Pereyra, ambos con trayectoria en la provincia de Buenos Aires y cercanos al gobernador. Su presencia respondió a la intención de consolidar vínculos políticos en el interior y fortalecer una red de apoyo con vistas a un proyecto de alcance nacional.

A través de un mensaje enviado al plenario, Kicillof consideró el encuentro como un paso inicial para construir una alternativa política. En su intervención, planteó la necesidad de impulsar un modelo de desarrollo basado en la producción, la soberanía y una mirada federal, con el objetivo de ofrecer una opción frente al escenario actual.

Uno de los ejes más destacados del encuentro fue la definición sobre el liderazgo del espacio. Descalzo sostuvo abiertamente que Kicillof buscará competir por la presidencia y convocó a los dirigentes presentes a involucrarse en la organización territorial. En ese marco, remarcó que el MDF pretende diferenciarse de las prácticas tradicionales del peronismo, al evitar imposiciones desde la conducción.

En la misma línea, Pereyra apuntó contra las lógicas de selección “a dedo” y llamó a construir una estructura política basada en consensos. También advirtió sobre la necesidad de evitar divisiones internas frente a un escenario político adverso, en alusión al gobierno de Javier Milei.

El acto contó con la participación de legisladores nacionales y provinciales, intendentes en funciones y referentes territoriales, que coincidieron en la necesidad de reorganizar el peronismo con una impronta más federal. Entre ellos se destacó la presencia de la diputada nacional Nancy Sand, junto a dirigentes de distintas localidades correntinas.

acto

Nueva etapa política

El cierre del encuentro estuvo a cargo de Chara, quien reforzó la idea de una nueva etapa política y planteó un escenario de confrontación entre modelos de país. En su discurso, llamó a respaldar el liderazgo de Kicillof y a construir una alternativa que surja desde las bases.

Además de los referentes políticos, participaron equipos técnicos del Ministerio de Seguridad bonaerense, conducido por Javier Alonso, en lo que fue interpretado como un intento de trasladar experiencias de gestión a otros distritos.

Con este primer paso en Corrientes, el kicillofismo busca ampliar su base de sustentación política y posicionarse como un actor relevante en la discusión nacional. El desafío, según coinciden en el espacio, será sostener la expansión territorial y consolidar una propuesta que logre sintetizar las demandas del peronismo en todo el país.

Fuente: Agencia DIB