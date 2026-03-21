sábado 21 de marzo de 2026
21 de marzo de 2026 - 13:17

Campana: un violento choque en la Ruta 9 dejó una joven muerta y una sobreviviente en estado crítico

Un camión embistió por detrás a un auto detenido por un desperfecto en el kilómetro 75. Las ocupantes del vehículo fueron aplastadas por sus propias valijas.

Por Agencia DIB
Los bomberos debieron cortar la chapa del auto para acceder a la mujer sobreviviente.

Los bomberos debieron cortar la chapa del auto para acceder a la mujer sobreviviente.

Campana Noticias

En una tragedia vial que enlutó el comienzo del fin de semana extralargo, un camión embistió a gran velocidad la parte trasera de un automóvil que se encontraba detenido sobre la banquina por un desperfecto mecánico en el kilómetro 75 de la Ruta Nacional 9, a la altura de Campana. El impactó provocó la muerte instantánea de una joven y dejó a otra mujer en estado de extrema gravedad.

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El vehículo, que trasladaba a dos jóvenes que acababan de arribar a la terminal de micros desde la provincia de Córdoba, quedó completamente destruido. De hecho, los ocupantes quedaron atrapados entre la carrocería y su equipaje. Fuentes policiales informaron que "las valijas hicieron que queden las personas aplastadas adentro".

Traslado

Mientras los dos hombres que las acompañaban se encontraban fuera del habitáculo al momento de la colisión, los Bomberos Voluntarios de Campana debieron trabajar de urgencia cortando los metales para liberar a la sobreviviente.

La joven fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal San José en gravísimo estado, mientras la zona permanecía resguardada a la espera de los peritajes de rigor. "El cuerpo de esta mujer está arriba del vehículo, así que tenemos para rato y la traza va a estar reducida unas cuantas horas más", confirmaron las autoridades respecto a la presencia de la Policía Científica y el instructor fiscal en el sitio.

La magnitud del siniestro inicial generó un segundo incidente metros atrás, donde un camión impactó a otros tres vehículos que intentaban frenar ante el desastre, lo que resultó en un choque en cadena.

Fuente: Agencia DIB

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