Imágenes del video que se viralizó y reveló la intervención en las ruinas del Ex Club Hotel de Villa Ventana.

La viralización de un video que muestra maquinaria municipal interviniendo en las históricas ruinas del ex Club Hotel de Villa Ventana , el municipio de Tornquist decidió desvincular a dos funcionarios y separar preventivamente a un agente municipal. Además, la intendenta, Estefanía Bordoni, presentó una denuncia penal.

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Fuentes oficiales señalaron al portal La Brújula 24 que el video permitió advertir lo sucedido y motivó la intervención inmediata del Ejecutivo municipal. En ese marco, indicaron que los hechos "no respondían a una orden impartida por la gestión" y que hasta ese momento, se desconocía la situación. Asimismo, se iniciarán sumarios administrativos internos con el objetivo de determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes a los agentes involucrados.

En una entrevista radial, Bordoni expresó su indignación por la intervención con maquinaria pesada en el predio del Ex Club Hotel, un sitio declarado patrimonio histórico . La jefa comunal no ocultó su malestar y calificó el episodio como un "hecho aberrante" , al tiempo que aseveró: " Es nuestra identidad y no entiendo cómo alguien del pueblo pudo hacer algo así".

Las autoridades desplazadas de sus cargos son: Carlos Lamas , Secretario de Turismo del distrito; Bernardo Chiuca , delegado de Villa Ventana; Iván Bruschi , capataz, quien fue suspendido de su cargo preventivamente.

Embed Tornquist: echaron a dos funcionarios por intentar demoler parte del ex Club Hotel de Villa Ventana. La intendenta Estefanía Bordoni calificó el hecho como "aberrante". @AgenciaDib pic.twitter.com/7U04hqCddz — ACR (@AnaClaudiaRoche) March 20, 2026

Explicaciones fallidas

De acuerdo a los primeros avances de la investigación, los funcionarios habrían expresado que las lluvias habían causado la caída de algunos ladrillos y decidieron intervenir "por seguridad". Antes las fallidas explicaciones, Bordoni apuntó: "Hasta un niño de primaria entiende que no se puede tocar una situación así… deberíamos haber vallado el sector y llamar a Patrimonio Provincial".

La mandataria subrayó que las ruinas son "la joyita" de su gestión turística y que incluso se evita que las máquinas de cortar pasto se acerquen demasiado para proteger la estructura.

Estefania Bordoni EStefanía Bordoni, intendenta de Tornquist.

Respecto a las críticas de la oposición por el financiamiento de 50 millones de pesos destinado al predio, Bordoni defendió la inversión explicando que se trata de un plan estratégico a largo plazo. El objetivo es trabajar con agrimensores e ingenieros para que las 122 hectáreas sean productivas turísticamente, respetando siempre el valor histórico que representan para la comunidad.

Fuente: Agencia DIB