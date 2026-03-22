domingo 22 de marzo de 2026
22 de marzo de 2026 - 10:56

Las exportaciones de la agroindustria crecieron 7% en el primer bimestre de 2026

Los pilares de la suba de las exportaciones de la agroindustria en el bimestre son el girasol, el tabaco y los porcinos. El volumen subió casi 500 millones de dólares respecto del mismo período anterior.

Por Agencia DIB
El girasol es el cultivo en ascenso en la Argentina en el rubro agroindustria.

El girasol es el cultivo en ascenso en la Argentina en el rubro agroindustria.

El Ciudadano

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) informó que las exportaciones de la agroindustria mantienen una trayectoria de crecimiento en el inicio del año. Alcanzaron un total acumulado de 7.463 millones de dólares entre enero y febrero de 2026, lo que representa un incremento de 489 millones de dólares respecto al mismo periodo del año anterior.

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Durante febrero, las divisas generadas por el sector ascendieron a 3.341 millones de dólares. Si bien esta cifra se sitúa 158 millones de dólares por debajo de lo exportado en febrero de 2025 (una variación del -4,5%), el balance del primer bimestre sigue siendo positivo con un alza del 7% interanual.

Los rubros clave en las exportaciones

Este desempeño estuvo impulsado principalmente por el trigo, el girasol y la carne vacuna, más su cuero, que fueron los pilares de la suba en lo que va del año. Por su parte, el maíz, la soja y el maní mostraron una retracción que amortiguó el crecimiento del índice general.

En términos relativos, los sectores con mayor dinamismo durante este periodo fueron el del tabaco, el girasol y los porcinos, evaluó Noticias Argentinas. Particularmente cabe destacar el crecimiento del complejo girasol, que registró una variación positiva del 220% en el acumulado bimestral frente a 2025.

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