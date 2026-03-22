Fin de semana largo: accidentes fatales en Azul,, Chivilcoy y Madariaga

En la madrugada del domingo, un auto chocó contra un árbol en las afueras de Madariaga.

En la RN 5, cerca de Chivilcoy, falleció un médico al chocar contra un camión.

Bajo la lluvia, una SUV y un camión chocaron de frente en Azul.

La Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 251, en el partido de Azul , volvió a ser el escenario de una muerte en un siniestro vial. Y este domingo, en Chivilcoy , la RN 5 -sobre el kilómetro 157- también dejó un deceso en el choque entre un automóvil y un camión.

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Un camión y una SUV Renault Duster impactaron de frente a la altura del kilómetro 251 de la Ruta Nacional 3, en jurisdicción del partido de Azul, cerca de la localidad de Chacharí, informó el diario El Tiempo .

De acuerdo con lo informado por voceros policiales y judiciales, al momento del impacto -alrededor de las 13.30- la lluvia en el lugar era intensa, lo que habría dejado mucha agua sobre el asfalto. El conductor de la SUV no logró salir del vehículo que comenzó a incendiarse y falleció calcinado

El tránsito sobre la ruta nacional se interrumpió durante varias horas en ambos sentidos de circulación para que pudieran trabajar tanto los bomberos, como la policía y los médicos.

El expediente fue caratulado en un principio como un "homicidio culposo" e iba a quedar radicado en la UFI 6 que en el Palacio de Justicia local está a cargo de la fiscal Paula Serrano. En tanto se determinó que la víctima fatal es Osvaldo Ramírez (66), oriundo de la ciudad rionegrina de Cipoletti.

Chivilcoy y otra muerte en la ruta

Chivilcoy choque rs En la RN 5, cerca de Chivilcoy, falleció un médico al chocar contra un camión. La Razón

En la madrugada del domingo, a la altura del kilómetro 157 de la Ruta Nacional 5, en jurisdicción de Chivilcoy, un hombre perdió la vida tras una colisión entre un automóvil y un camión.

De acuerdo a datos aportados por el comisario mayor Miguel Ángel Costa, jefe de la Policía Vial II con sede en Chivilcoy al diario La Razón, un automóvil Honda Fit que circulaba en sentido Suipacha-Chivilcoy, colisionó de forma lateral con un camión Mercedes Benz de la empresa Vía Cargo, lleno de encomiendas.

El conductor del automóvil -el médico Adriano Fabbricotti, de 36 años, radicado en la ciudad de Bariloche- falleció en el lugar producto de las lesiones sufridas.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y cuenta con la intervención de la U.F.I. N° 3 del Departamento Judicial Mercedes.

Despiste, choque y muerte en General Madariaga

accidente Madariaga rs En la madrugada del domingo, un auto chocó contra un árbol en las afueras de Madariaga. El Mensajero de la Costa

En la madrugada del domingo, sobre el kilómetro 18 de la Ruta Provincial 74, un automóvil se despistó de la autovía de dos carriles, bajó a la banquina y chocó contra un árbol.

El siniestro ocurrió poco antes de las seis, en sentido Pinamar-Madariaga, informó El Mensajero de la Costa. Al llegar personal de Bomberos Voluntarios de General Madariaga constataron que uno de los tres ocupantes había fallecido. Los otros ocupantes estaban con heridas de consideración.

Fuente Agencia DIB