sábado 21 de marzo de 2026
21 de marzo de 2026 - 10:33

Falleció a los 54 años Daniel Buira, baterista y miembro fundador de Los Piojos

Estaba ensayando en su escuela de percusión La Chilinga, en Ciudad Jardín, cuando se descompensó, perdió el conocimiento y murió. Investigan si el deceso se relaciona con el asma que padecía el músico.

Por Agencia DIB
Daniel Buira tenía 54 años de edad.&nbsp;

Daniel Buira tenía 54 años de edad. 

Daniel Oscar Buira, baterista y miembro fundador de la banda Los Piojos, murió esta madrugada, a los 54 años, tres descompensarse en la sede de Ciudad Jardín, en el partido de Tres de Febrero, de su escuela de percusión La Chilinga. El músico padecía de asma, mientras que se investigan las causas del fallecimiento.

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El hecho ocurrió aproximadamente a las 4 de la mañana en el establecimiento ubicado en la calle Ingeniero Marconi 183, en la citada localidad de la zona oeste del Gran Buenos Aires.

En un patio

Buira se encontraba en un patio interno del lugar cuando comenzó a manifestar dificultades físicas. El músico les avisó a las personas cercanas que no podía respirar. Un vecino identificado como Hernán se acercó para intentar asistirlo, pero el cuadro de salud del baterista empeoró en pocos minutos.

Sufrió una descompensación severa y perdió el conocimiento poco antes de morir. Cuando llegó el personal del SAME tras un llamado al 911, se constató el fallecimiento en la escuela.

Los efectivos dialogaron con familiares que indicaron que el músico tenía asma. No obstante, el Ministerio Público Fiscal dispuso medidas de rigor, ante la ausencia de cámaras de seguridad en el interior del lugar, aunque sí quedó registrada el área externa. El caso está en manos de la UFI 8 de Morón.

Trayectoria

Buira fue el primer baterista de la banda de rock Los Piojos. Participó de los primeros cinco discos: “Chac tu Chac”, “Ay Ay Ay”, “Tercer Arco”, “Azul” y “Ritual”.

En 2001 se alejó de la formación de El Palomar hasta el regreso, en 2024. En esos años grabó discos con artistas como Vicentico.

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En 1995 creó la escuela de percusión La Chilinga, con la que participaba de eventos como los aniversarios del último golpe militar los 24 de marzo de cada año, entre otros.

Fuente: Agencia DIB

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