viernes 20 de marzo de 2026
20 de marzo de 2026 - 19:18

Alejandro Korn: denunciaron a una madre que se robó la plata de los buzos de egresados de un jardín

La mujer solo había pagado la seña inicial. Excusas, comprobantes de transferencias adulterados y bronca.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
El Jardín de Infantes N° 902 Berta Lasalle, en el partido de San Vicente.&nbsp;

El Jardín de Infantes N° 902 "Berta Lasalle", en el partido de San Vicente. 

Un episodio delictivo inesperado se produjo en un jardín de infantes de Alejandro Korn un grupo de familias denunció a la madre de una alumna por quedarse con 1.500.000 pesos, destinados a la compra de los buzos de egresados. La situación quedó evidenciada cuando se acercaba la fecha de entrega de las prendas y la responsable de juntar el dinero no pudo poner más excusas.

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El hecho ocurrió en el Jardín de Infantes N° 902 "Berta Lasalle", en el partido de San Vicente. La mujer se había ofrecido voluntariamente a juntar el dinero de los buzos y el resto de los padres de los chicos no tuvo objeción. Llegado el momento de transferir la última cuota, la mujer alegó que su celular había sido hackeado, lo que le impedía completar la transferencia pactada.

Según informó el portal El Diario Sur, la falta de contacto posterior y la ausencia de respuestas concretas incrementaron la preocupación entre los afectados y la confirmación de que algo había pasado con el dinero. Ante la incertidumbre, los padres decidieron comunicarse directamente con la empresa que confeccionaba la indumentaria y descubrieron que los fondos nunca habían sido transferidos, salvo una seña inicial de 45 mil pesos.

En tanto, no conforme con haberse quedado con el dinero, la mujer mostró comprobantes de transferencias visiblemente adulterados. Esto solo provocó más desconfianza, hasta que, finalmente, la mujer admitió que había usado ese dinero para gastos personales.

Al contactar a la fábrica, los padres supieron que únicamente 19 camperas se encontraban en proceso de confección, y estaban sin coser, solo sublimadas. Las últimas cinco prendas encargadas por las familias no fueron incluidas en el proceso, ya que la responsable nunca realizó el pago ni notificó a la empresa sobre esos pedidos.

Fuente: Agencia DIB

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