Crimen en Cañuelas: mataron a un vigilador tras una pelea en la calle y hay dos detenidos

La víctima. Guillermo Bastiano, de 48 años, trabajaba como vigilador en un barrio privado.

Los dos detenidos por el crimen en Cañuelas serán indagados en las próximas horas.

Un hombre de 48 años fue asesinado durante la madrugada de este domingo en la localidad bonaerense de Cañuelas , tras una presunta pelea en la calle que derivó en un desenlace fatal. Por el hecho, dos jóvenes fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia .

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Según indicó El Ciudadano de Cañuelas, el episodio ocurrió en la intersección de las calles San Vicente y Basavilbaso, en el barrio Sarmiento, frente al Centro de Jubilados “Tito” Garavaglia. La víctima fue identificada como Guillermo Bastiano, quien vivía a pocos metros del lugar donde fue hallado sin vida.

La policía fue alertada a través de un llamado al 911 que advertía sobre una persona tendida en la vía pública. Al llegar, efectivos del Comando de Patrullas constataron que el hombre se encontraba sin signos vitales, junto a su bicicleta y sus pertenencias.

Las primeras pericias indicaron que presentaba signos compatibles con una caída violenta. Con el avance de la investigación, se determinó que momentos antes había mantenido una discusión con otros dos hombres, quienes lo habrían golpeado durante el altercado, provocando su caída y posterior muerte.

Bastiano trabajaba como vigilador privado en el barrio cerrado Altos del Carmen, sobre la Ruta 205, y se dirigía a tomar su turno a las 6 de la mañana al momento del ataque. Llevaba más de un año desempeñándose en ese puesto.

victima La víctima. Guillermo Bastiano, de 48 años, trabajaba como vigilador en un barrio privado.

Los dos detenidos

A partir del análisis de cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM) y de testimonios recogidos en la zona, la Policía logró identificar a los presuntos agresores.

Se trata de Alan David Mendoza, de 22 años, y Franco Ezequiel Guillermo, de 23, quienes fueron detenidos horas después del hecho. Según trascendió, Mendoza cuenta con un antecedente por resistencia a la autoridad.

El cuerpo de la víctima fue retirado cerca de las 10 de la mañana por personal de la morgue policial, en medio de un operativo que mantuvo restringida la circulación en la cuadra. Durante las tareas periciales, se limitó el acceso de los vecinos a la escena.

La causa fue caratulada como “homicidio” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de Cañuelas, que dispuso la realización de pericias, toma de testimonios y el relevamiento de más imágenes de cámaras de seguridad para esclarecer la mecánica del hecho.

Los dos detenidos serán indagados en las próximas horas, mientras los investigadores buscan determinar con precisión cómo se desarrolló la secuencia que terminó con la muerte de Bastiano.

Fuente: Agencia DIB