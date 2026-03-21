En la previa del aniversario del golpe, PBA abrió un Espacio de Memoria y realiza un encuentro de reflexión

A poco de que se cumplan 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el gobierno bonaerense intensifica las acciones relacionadas con esa fecha : por un lado, inauguró hoy un nuevo Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, esta vez en Ingeniero White, mientras que el lunes realizará un importante encuentro de reflexión en La Plata .

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La Provincia viene desarrollando una agenda amplia de actividades en el marco de lo que denominó el mes de la Memoria, la Verdad y la Promoción de los Derechos Humanos. Hoy, sumó a esas actividades la apertura de un espacio de Memoria en el lugar donde durante la dictadura funciono el Centro Clandestino de Detención Prefectura de Ingeniero White, en Bahía Blanca .

“El espacio tendrá por objeto la promoción de la memoria sobre los hechos ocurridos durante la última dictadura en ese lugar, y reafirmar el compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos”, señaló la subsecretaría de Derechos Humano en un comunicado.

“Soy un vecino común con responsabilidades importantes y quiero hablar como compañero, expresar el respeto por todos los que hoy no están, por los 30.000, y rechazar toda la política negacionista del gobierno nacional ” sostuvo el intendente bahiense, Federico Susbielles, durante la apertura de la sede.

En el acto, participaron también que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; el Subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno, el Presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos, la directora de derechos humanos, Anahi Junquera, Adriana Metz de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Alejandra Santucho de H.I.J.O.S Bahía Blanca, y referentes de la Red por el Derecho a la Identidad local.

Moreno afirmó en ese marco que “las políticas de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires siguen siendo un bastión en la transversalidad de la políticas públicas como nos indicó nuestro gobernador desde el 2019 y tuvimos que reforzar esfuerzos para hacernos cargos de políticas públicas que abandonó el gobierno nacional y eran de su competencia ”.

Durante el acto, se descubrieron dos placas institucionales, en conmemoración de los 50 años del Golpe, correspondientes al gobierno de la provincia de Buenos Aires y a la Presidencia del Consorcio de Gestión del Puerto y el municipio de Bahía Blanca. Luego se firmó la carta de intención entre quienes congestionan el Espacio de Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos y se presentó el jardín de Mariposas, montado por el Ministerio de Ambiente de la Provincia.

También estuvieron presentes en la inauguración del Espacio, la Presidenta del Instituto Cultural Florencia Saintout, la Jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Política Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Provincia, Carolina Digiani y la vicepresidenta segunda del Senado provincial, Ayelén Durán.

El encuentro

El lunes, en tanto, se realizará el encuentro de reflexión en La Plata. La actividad tendrá lugar a las 11 en el Teatro Argentino -Av. 51 N° 702, entre 9 y 10- y la apertura estará a cargo de Saintout, Mena y Moreno, acompañados de Estela de Carlotto y Tati Almeida, las históricas referentas de Abuelas.

Habrá un panel conversatorio titular “La construcción de políticas de memoria, procesos de ciudadanía y Estado democrático en la actualidad”, con las presencias destacadas de Baltasar Garzón, Stella Calloni, Eugenio Raúl Zaffaroni y Adolfo Pérez Esquivel.

“En el contexto actual, el Encuentro también invita a reflexionar sobre las nuevas formas que asumen las vulneraciones a la vida democrática, tales como las proscripciones políticas, la violencia simbólica y política, y las prácticas de lawfare, en tensión con los principios de memoria, verdad y justicia construidos colectivamente en nuestro país”, se señaló desde la organización.

La subsecretaría de DD.HH. convocó a “organizaciones, instituciones, trabajadores y trabajadoras, y a la comunidad en general a participar de este encuentro, reafirmando el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia”.