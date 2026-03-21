Llegó el frente frío: alertas amarillas por viento y lluvia en toda la provincia de Buenos Aires

El "finde XXL" empieza bajo el agua en muchas zonas bonaerenses. La Capital de Mar del Plata

El frente frío que llegó al este de Argentina desde la Patagonia ya afecta con dureza a la provincia de Buenos Aires, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marcó alertas amarillas por lluvias y fuertes ráfagas de viento en este comienzo de fin de semana extralargo.

Según el primer reporte de este sábado del SMN, emitido a las 6.16, las alertas están divididas por regiones. En el oeste, el centro y el extremo norte hay advertencia por viento, mientras que en el centro y la costa desde Mar del Plata hasta el AMBA se agrega la alerta por lluvias.

Qué se espera En el caso de las zonas donde solo hay alerta por viento, el SMN avisó que “el área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h”.

Mientras que donde se advirtió por lluvia y viento, se agrega que “el área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. Sobre el sudeste de la Provincia de Buenos Aires los acumulados de precipitación podrían alcanzar los 70 mm, pudiendo ser superados localmente. No se descarta la presencia de tormentas embebidas dentro de las áreas bajo alerta”.

Consejos Las recomendaciones del SMN, en el caso de vientos fuertes, son “evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir”. Mientras que para las lluvias, se sugiere “evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas, y mantenerse informado por las autoridades, teniendo siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono”. Fuente: Agencia DIB

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