domingo 22 de marzo de 2026
22 de marzo de 2026 - 16:39

Un policía resistió un robo en Ramos Mejía: 13 disparos: y un delincuente muerto

El efectivo, que estaba de civil, disparó al menos 13 veces cuando dos delincuentes intentaron robarle el auto. Uno de los asaltantes murió tras ser trasladado al hospital, mientras que su cómplice logró escapar. La Justicia investiga la mecánica del hecho.

Por Agencia DIB
Un policía bonaerense mató a uno de los delincuentes que intentó robarle su auto.

Un policía bonaerense mató a uno de los delincuentes que intentó robarle su auto.

Un violento episodio de inseguridad sacudió en las últimas horas a la localidad de Ramos Mejía, en el partido de La Matanza, donde un efectivo de la Policía Bonaerense mató a uno de los delincuentes que intentaron robarle el vehículo mientras se dirigía a tomar servicio.

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El hecho ocurrió el viernes por la noche en la intersección de las calles Rosales y Fray Cayetano. Según fuentes policiales, el agente -un oficial principal de 40 años, jefe del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría de Don Bosco- circulaba a bordo de su Volkswagen T-Cross cuando fue interceptado por un Peugeot 208 que frenó de manera repentina delante de él.

De ese vehículo descendieron dos hombres. Uno de ellos, armado, se dirigió hacia la puerta del conductor con intenciones de robo. Ante la amenaza, el policía se identificó como tal y abrió fuego con su arma reglamentaria para repeler la agresión.

El tiroteo

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el efectivo efectuó al menos 13 disparos. Dos de los proyectiles impactaron en uno de los asaltantes, identificado como Marcelo David González, de 40 años, quien recibió heridas en el tórax y el rostro. El otro sospechoso logró darse a la fuga y permanece prófugo.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes ya forman parte de la investigación. En el lugar, peritos secuestraron una decena de vainas servidas que dan cuenta de la intensidad del enfrentamiento.

González fue trasladado de urgencia al Hospital Güemes de Haedo, donde fue intervenido quirúrgicamente, pero finalmente falleció a causa de las heridas. Según informaron fuentes judiciales, el hombre contaba con un extenso prontuario que incluía antecedentes por robo calificado, homicidio, portación ilegal de armas y resistencia a la autoridad.

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Pistola con pedido de secuestro

Además, en su poder se halló una pistola Bersa calibre .380 con pedido de secuestro activo desde junio del año pasado, mientras que el Peugeot 208 en el que se movilizaban también tenía una denuncia por robo reciente en el partido de Morón.

La causa quedó en manos de la UFI Nº 20 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de la fiscal Cecilia Pérez, quien la caratuló como “tentativa de robo agravado por el uso de arma”. La funcionaria dispuso que las pericias sean realizadas por personal de Gendarmería Nacional.

En cuanto al policía, no resultó herido y, en principio, no se adoptaron medidas restrictivas de su libertad, aunque su accionar será evaluado en el marco de la investigación para determinar si actuó en legítima defensa.

El episodio generó conmoción entre los vecinos del barrio, que relataron haber escuchado múltiples detonaciones durante la noche. “Parecían bombas de estruendo”, describió uno de ellos.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad continúan la búsqueda del segundo implicado, quien logró escapar en medio de la balacera y cuenta también con antecedentes penales.

Fuente: Agencia DIB

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