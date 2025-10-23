jueves 23 de octubre de 2025
23 de octubre de 2025 - 12:12

La Provincia dispuso el transporte público gratis para el domingo de elecciones

Al igual que en septiembre, Transporte dispuso que viajar en colectivo va a ser gratis. E invitó a los municipios a seguir ese camino.

Por Agencia DIB
Una persona viajando en colectivo.
