La Plata: la Asociación Bancaria recuerda "La Noche de las Corbatas"

La Noche de las Corbatas.

En el marco del 49 aniversario de la denominada “La Noche de las Corbatas”, una serie de secuestros de abogados y familiares de estos durante la última dictadura, la Asociación Bancaria de La Plata realizará este miércoles un acto conmemorativo con un conversatorio.

Será a las 17:30 horas, en la sede de la entidad en calle 50 Nro. 784 e/ 10 y 11 de la capital provincial. El encuentro contará con la presencia de Dr. Luis Raffaghelli, ex Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y de Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma.

“Será un espacio de encuentro, reflexión y homenaje a las abogadas y los abogados laboralistas que fueron víctimas del terrorismo de Estado, reafirmando nuestro compromiso con la memoria, la verdad, la justicia y la defensa de los derechos laborales y debatiremos la nueva Ley de Modernización Laboral”, indicaron los organizadores.

La invitación de este encuentro no sólo es para bancarios y abogados, sino para el público en general, ya que servirá de un momento de reflexión y para refrescar la memoria de lo sucedido entre el 6 de julio y la madrugada del 13 de julio de 1977 en la ciudad de Mar del Plata.

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